Maghreb: un aéroport inondé après les pluies diluviennes

Photo d'illustration Unsplash

Les intempéries qui ont frappé la région de l’Oriental au Maroc ont provoqué des inondations majeures, affectant particulièrement l’aéroport d’Oujda Angads et plusieurs communes environnantes. Ces précipitations exceptionnelles ont mis en lumière les défis persistants en matière de gestion des eaux pluviales dans la région.

L’aéroport d’Oujda Angads, infrastructure clé pour la connectivité de la région, s’est retrouvé partiellement submergé, perturbant significativement le trafic aérien. Cette situation a contraint les autorités à rediriger plusieurs vols vers d’autres plateformes aéroportuaires, soulignant l’urgence d’une solution durable pour prévenir de tels incidents à l’avenir.

Publicité

Les conséquences des inondations se sont étendues au-delà de l’enceinte aéroportuaire. La route nationale reliant Oujda à Berkane via Bni Drar a été coupée, isolant temporairement ces localités et entravant la circulation des biens et des personnes. Les communes de Bni Drar, Ahfir et Berkane ont également subi les effets dévastateurs de ces pluies diluviennes.

Face à cette situation récurrente, des voix s’élèvent pour réclamer des mesures concrètes. Salima Faraji, ancienne députée de la région, a interpellé les autorités sur l’absence de solutions préventives, malgré les incidents similaires survenus les années précédentes. Elle a notamment évoqué les risques encourus par les voyageurs et les automobilistes, appelant à une action rapide pour sécuriser les infrastructures critiques de la région.

Le ministère du Transport et de la Logistique semble avoir pris conscience de l’ampleur du problème. Mohamed Abdeljalil, à la tête de ce portefeuille, a annoncé le lancement d’études visant à prévenir les inondations au niveau des aéroports. Cette initiative, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant dans la gestion des risques liés aux intempéries pour les infrastructures aéroportuaires marocaines.

La récurrence de ces événements climatiques extrêmes soulève des questions sur l’adaptation des infrastructures face aux changements climatiques. Les autorités locales et nationales sont désormais confrontées à un défi de taille : concevoir et mettre en œuvre des solutions d’ingénierie hydraulique capables de protéger efficacement les zones urbaines et les installations stratégiques contre les inondations.