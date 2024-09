Scandale en France: des haut-gradés de l’armée bientôt jugés

Photo DR

L’armée française traverse une période tumultueuse. Confrontée à des défis budgétaires persistants et à une modernisation complexe de ses équipements, elle peine à maintenir sa capacité opérationnelle. Les opérations extérieures (Opex) se multiplient, mettant à rude épreuve le matériel vieillissant et les ressources humaines. La récente livraison tardive des avions de transport A400M n’a fait qu’exacerber ces difficultés logistiques, forçant l’état-major à recourir à des solutions alternatives coûteuses pour assurer le déploiement et le soutien des troupes à l’étranger. C’est dans ce contexte déjà tendu qu’éclate une affaire qui pourrait ébranler la confiance dans la hiérarchie militaire française.

Une affaire qui secoue les plus hauts échelons

Le 9 septembre 2024 s’ouvrira à Paris un procès hors du commun. Huit militaires de haut rang, dont l’ancien chef d’état-major du Centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA), le colonel Philippe Rives, comparaîtront devant le tribunal correctionnel. Les charges qui pèsent sur eux sont lourdes : favoritisme, corruption passive, violation du secret professionnel et prise illégale d’intérêts. À leurs côtés sur le banc des accusés, on retrouvera également Philippe de Jonquières, président de la société International Chartering Systems (ICS), un acteur majeur de la logistique militaire.

L’affaire remonte aux années 2010, lorsque ces officiers auraient orchestré un système permettant à ICS de remporter plusieurs contrats de logistique pour les opérations extérieures françaises, notamment dans le domaine du transport aérien. Ces marchés, chiffrés en centaines de millions d’euros, représentaient un enjeu crucial pour l’armée française, contrainte de pallier le manque d’avions de transport militaires par la location d’appareils civils.

Des pratiques douteuses au cœur du dispositif militaire

L’enquête, initiée suite à un rapport de la Cour des comptes en 2016, a mis en lumière des échanges suspects entre hauts gradés et responsables d’ICS lors de moments clés des processus d’attribution des marchés. Le colonel Rives aurait notamment rédigé une fiche interne favorable à ICS et transmis des informations stratégiques à l’entreprise, apparemment en échange d’une promesse d’embauche future comme directeur général adjoint.

Plus troublant encore, le général Philippe Boussard, ancien commandant du CSOA, est soupçonné d’avoir contribué à privilégier ICS dans l’attribution de missions, entraînant un surcoût estimé à au moins 16,3 millions d’euros pour l’État. Ces révélations soulèvent des questions cruciales sur l’intégrité du processus décisionnel au sein de l’armée et sur la gestion des deniers publics dans un contexte budgétaire déjà tendu.

Un scandale aux répercussions multiples

Cette affaire dépasse le cadre strictement militaire et judiciaire. Elle met en lumière les zones d’ombre de la collaboration entre l’armée et le secteur privé dans des domaines sensibles comme la logistique des opérations extérieures. Le recours à des prestataires comme ICS ou l’agence de soutien de l’OTAN Salis pour la location d’avions de transport russes ou ukrainiens soulève des interrogations sur la dépendance stratégique de la France envers des ressources étrangères pour ses opérations militaires.

Le procès, qui devrait durer jusqu’au 25 septembre, promet d’être riche en révélations. Il pourrait non seulement ternir l’image de l’armée française, mais aussi entraîner une refonte profonde des procédures d’attribution des marchés militaires. Au-delà des individus mis en cause, c’est tout un système qui se trouve sur la sellette, posant la question de l’équilibre entre efficacité opérationnelle, transparence et contrôle dans la gestion des ressources militaires.