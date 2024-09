Sic 2024 au Bénin : le développement local au cœur d’un Salon à Cotonou

Le ministre de la Décentralisation Raphaël Akotegnon _ Photo : Présidence du Bénin

Du 12 au 13 septembre 2024, se tient au Palais des Congrès de Cotonou, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes (Sic 2024). Cette activité mise en œuvre dans le cadre du programme Particip au Del, a pour but de créer un espace d’échanges entre les collectivités territoriales du Bénin et les potentiels investisseurs en vue du développement local.

Ce Salon a été officiellement ouvert ce jeudi en présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Conjointement financé par le programme Particip au Del et le projet ReFORME, le Salon desinvestissements privés dans les communes est une opportunité offerte aux collectivités territoriales pour mettre en valeur leurs potentialités et leur attractivité en vue d’attirer des investisseurs. La première édition qui a démarré ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou réunit autour d’une même table, des acteurs venus de 12 différentes communes, des institutions financières, des cadres de l’administration publique et de potentiels investisseurs.

En souhaitant la bienvenue aux participants, le président du comité de pilotage et de suivi du Particip au Del, Martin Vihoutou Assogba, qui est par ailleurs le président de l’Ong Alcrer a expliqué que le SIC 2024 intervient à un moment crucial où les communes béninoises peinent à attirer des investisseurs capables de valoriser leurs potentialités économiques. « Les communes regorgent d’assez de potentialités économiques et de véritables trésors. Le Sic est un espace de rencontre propice à l’établissement de partenariats stratégiques entre les acteurs publics et privés. C’est aussi un cadre d’affaires et de réseautage en vue de l’établissement d’accords de partenariats techniques, financiers ou commerciaux », dira – t- il.

A sa suite, Joris Jurrëns, ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin fera remarquer que « les communes n’arrivent pas encore à mobiliser les ressources financières suffisantes pour faire face à de nombreux défis. Les opportunités économiques pour les jeunes et les femmes existent dans les communes. C’est exactement pourquoi la phase 3 de mise en œuvre a mis un accent particulier sur le développement économique local. Ce salon, nous l’espérons, sera l’occasion aux communes, de partager avec le secteur privé les atouts, les potentialités et surtout les projets ».

Pour sa part, Eric Akoute, représentant de l’Apiex à l’ouverture du Sic va lever un coin d’ombre sur les opportunités du partenariat public privé. « Le Partenariat public-privé (Ppp) est porteur de développement dynamique, il est porteur d’espoir pour nos populations. Pour les investisseurs, c’est une invitation à explorer de nouvelles opportunités, à proposer des solutions innovantes pour nos communes. Alors, soyons ambitieux, organisons donc le développement rapide de nos communes et un développement équilibré de nos terres », confie t – il.

C’est à Raphaël Akotegnon, ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale que l’honneur est revenu de procéder à l’ouverture officielle de la première édition du Salon des Investissements privés dans les communes (Sic). L’autorité ministérielle a réaffirmé l’ambition du gouvernement de faire des communes un puissant moteur de développement local. Il est question, précise-t-il, de faire des communes des viviers d’éclosion de talents et d’opportunités pour un développement économique local inclusif axé sur la croissance.

La première édition du Sic portant sur l’attractivité des territoires pour un engagement en faveur du Partenariat public-privé (Ppp) est une initiative majeure visant à promouvoir les atouts uniques et les opportunités d’investissement dans les différentes communes du Bénin.