Soutien à Kamala Harris: Elon Musk promet un enfant à Taylor Swift

Elon Musk (Al Drago/Bloomberg)

Elon Musk, président de Tesla, mais aussi de X et SpaceX, est un fervent soutien de Donald Trump, qui vise sa réélection dans les semaines à venir, dans un duel qui s’annonce serré avec Kamala Harris. D’ailleurs, celui-ci pourrait obtenir un poste de conseiller spécial si Trump venait à accéder à la Maison-Blanche.

Et s’il fait parler de lui aujourd’hui, c’est à cause d’un message qu’il a lui-même publié sur les réseaux sociaux. Sur X, ce dernier s’en est violemment pris à Taylor Swift. La chanteuse américaine a ouvertement affiché son soutien à la candidate démocrate, Kamala Harris, après le premier débat entre les deux. À ce soutien, celle-ci a ajouté un message, « Je protégerai tes chats« .

Elon Musk tacle Taylor Swift

Quelques minutes après cette publication, Elon Musk a tenu à rebondir. « D’accord Taylor… tu gagnes… Je te ferai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie » a-t-il ainsi lancé. Une sortie qui prend tout son sens si on analyse quelque peu les récentes déclarations survenues dans la presse. En effet, J.D. Vance, le colistier de Trump avait eu des mots durs à l’encontre des “femmes à chat et sans enfants”.

Ce cliché, sexiste, a ensuite été repris pour critiquer Kamala Harris. Plusieurs fois, la vice-présidente toujours en poste avec Joe Biden, a ainsi été attaquée, moquée à ce sujet. Une petite phrase reprise donc et détournée par la star américaine du moment, qui a signé son annonce de soutien à Kamala Harris, de manière tout à fait ironique, « La femme à chat sans enfant ».

Des fake news venues de l’Ohio

Une autre explication est à trouver du côté de l’Ohio. En effet, Donald Trump tout comme Elon Musk affirment, sans aucune preuve, que des immigrés haïtiens arrivés dans cet État américain ont capturé, torturé et manger les chats de certains locaux. Des informations d’ailleurs démenties par les autorités ainsi que la presse locale.