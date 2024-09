Succession de reddition de compte : le camp Talon réussit-il à séduire le peuple béninois ?

Photo : Présidence Bénin

Des redditions de comptes, c’est ce qui manque le moins sous la Rupture. Depuis plusieurs mois, il ne se passe de jour où quelque part dans le pays, des lieutenants de Patrice Talon ne sont pas entrain de rendre compte aux populations des actions menées par le régime actuel. Seulement, on se demande si malgré tout ce que fait le camp de la Rupture, l’effet escompté est obtenu.

Tournées gouvernementales dans les départements et les communes, dans les arrondissements, les villages et les quartiers de ville, reddition de compte dans les médias nationaux et autres canaux de communication ainsi que les réseaux sociaux. Les réalisations de Patrice Talon sont vantées à tout vent aux Béninois. Mais la question qu’on se pose est de savoir si l’effet « wao » comme on le dit, est obtenu malgré tout ce qui est fait. Avec toutes les belles actions dont on leur fait l’inventaire lors des nombreuses rencontres de reddition de compte, les Béninois sont-ils séduits ? Voient-ils enfin comment la Rupture est entrain de réinventer le Bénin ? La mayonnaise a – t – elle prit enfin ?

On se rappelle encore la résolution prise par Pascal Irénée Koukpaki à la fin de la tournée dans les communes à Allada. Il avait en effet décidé que la tournée se fasse dans les arrondissements, villages et quartiers de ville parce que pour lui, les Béninois ne sont pas suffisamment informés de ce que fait pour eux le gouvernement de la Rupture. Effectivement, peu de temps après, les délégations sont parties dans les arrondissements, villages et quartiers de villes pour célébrer les mérites du régime qui a pourtant disposé à lui seul, des médias publics nationaux pour montrer à longueur de journée ses réalisations. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est le tour de chaque ministre du gouvernement, de passer maintenant dans les médias pour reprendre l’exercice de reddition de compte qu’ils ont fait récemment sur le terrain. Certainement dans le but de mieux informer le peuple béninois.

Comment se fait-il que les Béninois ne sont pas informés, ou ne voient pas ce qui est fait alors même que le camp Talon occupe le terrain presque tout le temps ? Pourquoi devrait-on multiplier autant la communication sur les réalisations dans le but de les faire voir aux populations ? Les Béninois se sentent-ils vraiment concernés par tout ce qui est fait ? Est-ce que ces réalisations satisfont les attentes de ceux à qui elles sont pourtant destinées ? Les préoccupations du peuple n’étaient-elles ailleurs ? Les démarches qui conduisent aux actions et réalisations ont – elles été inclusives et participatives ? Voilà autant de questions qu’on peut se poser au regard des redditions de compte tous azimuts qui se font depuis quelques mois au Bénin. Dans tous les cas, les prochaines élections générales prévues pour 2026, permettront de mesurer l’effet de ces nombreux comptes rendus.