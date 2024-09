Maria Zakharova. / AFP / Yuri KADOBNOV

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a récemment attiré l’attention des médias internationaux avec une déclaration provocante. Elle a utilisé une analogie surprenante pour décrire le récent débat entre l’ancien président américain Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, le comparant à un match de lutte se déroulant sur le pont du Titanic.

Zakharova a dressé un tableau saisissant : deux lutteurs renommés s’affrontent sur le célèbre paquebot, voguant dans l’Atlantique. À l’issue du combat, les spectateurs s’interrogent sur l’identité du vainqueur. Cependant, la diplomate russe souligne l’absurdité de cette préoccupation, rappelant le contexte tragique dans lequel se déroule cet affrontement.

Publicité

« Il leur reste 15 minutes avant l’iceberg », a-t-elle déclaré, mettant en relief l’imminence du danger qui guette les protagonistes et leur public. Cette image forte suggère que les débats politiques américains se concentrent sur des enjeux à court terme, ignorant les défis plus larges et potentiellement catastrophiques qui se profilent à l’horizon.

La métaphore de Zakharova va au-delà de la simple critique du système politique américain. Elle établit un contraste frappant entre ce qu’elle perçoit comme l’aveuglement des États-Unis et les efforts du reste du monde. Selon elle, pendant que les Américains se focalisent sur leurs querelles internes, « le monde entier forme le concept de multipolarité ».

Cette vision d’un ordre mondial en mutation rapide reflète la position diplomatique russe, qui plaide depuis longtemps pour un système international moins centré sur la domination américaine. Zakharova affirme que cette transformation se produit « à une vitesse inouïe », suggérant que les États-Unis risquent de se trouver dépassés par les événements s’ils ne prennent pas conscience de ces changements.