Trump vs Harris: un célèbre historien prédit qui va gagner

Photo: GERALD HERBERT AND CARLOS OSORIO/ASSOCIATED PRESS

Aux États-Unis, les élections présidentielles approchent à grands pas. Pour rappel, Donald Trump est candidat à sa réélection (côté Républicain). Il affrontera Kamala Harris, actuelle vice-présidente, qui a pris la place de Joe Biden, jugé trop âgé pour espérer l’emporter et briguer un nouveau mandat.

Pour l’occasion, de nombreux regards se sont tournés vers un historien américain, Allan Lichtman. Ce dernier est connu pour avoir réussi à correctement prédire 9 des 10 résultats (il s’est trompé lors de l’opposition entre Al Gore et George W. Bush, lors de l’élection de 2000), grâce à une méthode qu’il a lui-même développée. Une méthode qui repose sur 13 points clés.

Publicité

Un historien détient le résultat du scrutin !

Pour déterminer qui l’emportera, ce dernier étudie des événements politiques récemment survenus et des affirmations de l’administration au pouvoir. 13 au total. Et si 6 d’entre elles, au moins, sont fausses, alors c’est le clan d’en face qui gagnera. Un exemple étant plus parlant, ce dernier étudie les résultats des élections de mi-mandats. Si les démocrates gagnent, ils ont un point. S’ils perdent, ce qui a été le cas, le point revient aux Républicains.

Sur les 13 clés les plus importantes, sur lesquelles Lichtman se base pour déterminer qui remportera les élections prochaines, ce dernier note que 10 d’entre elles sont gagnées par… Kamala Harris. Donald Trump ne repart dont “qu’avec” 3 points. Selon sa méthode, c’est donc la candidate démocrate qui devrait ainsi remporter la course à la Maison-Blanche d’ici aux prochains mois.

Alors, qui va gagner ?

Pour autant, Allan Lichtman rappelle que la théorie ne vaut pas la pratique et qu’il ne faut pas prendre pour argent comptant, ses affirmations. Au contraire, il faut faire preuve d’esprit critique et d’analyse, étudier les programmes et déterminer ce qui semble le mieux, selon soi-même, pour la communauté et le pays en général. Faites vos paris !