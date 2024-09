Énergie au Maghreb: nouvelles décisions en vue dans ce pays

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Au Maghreb, les énergies renouvelables occupent une place importante au sein de l’économie. Gaz, pétrole en tête. D’ailleurs, pour rester compétitif et à jour dans un marché en constante évolution, le gouvernement marocain a annoncé avoir pris une série de mesures importantes.

Dans les faits, à l’occasion d’un Conseil de gouvernement, l’exécutif marocain a annoncé que trois projets de décrets allaient être bientôt discutés et pris. Les objectifs sont les suivants, à savoir augmenter la part des énergies renouvelables, généraliser l’accès aux énergies et à des prix compétitifs ainsi que tout mettre en place pour répondre aux besoins croissants en électricité.

Le Maroc annonce 3 décrets

Dans les faits, le premier décret devrait permettre la mise en place de compteurs intelligents bidirectionnels. Ils permettront de profiter d’un réseau électrique plus sécurisé, plus efficace. Cela facilitera également l’intégration de nouvelles énergies propres et renouvelables au sein des foyers, grâce à des systèmes “SMART”, qui pourront être pilotés par les équipes compétentes.

Le second décret concerne, là encore, l’aspect renouvelable de l’énergie utilisée. Ce texte de loi pourrait aider à fixer les modalités de délivrance des certificats d’origine, qui permettent de prouver que l’électricité auto-produite provient bel et bien de sources d’énergies propres, éco-responsables et renouvelables. Une manière de créer de nouvelles opportunités de commercialisation d’énergie.

Le gouvernement structure sons ecteur des énergies

Enfin, un troisième décret est attendu. Ce dernier vise à encourager les économies d’énergie. Comment ? Il offrira aux entreprises, la possibilité de réaliser des études pour améliorer leurs performances énergétiques, réaliser des travaux d’optimisation et, in fine, moins consommer (et donc, économiser aussi bien des ressources énergétiques qui pourront être allouées ailleurs, que financières).