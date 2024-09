Le navire militaire français (Commandant Ducuing) a séjourné dans les eaux béninoises

Photo Twitter @Marine Nationale

Du vendredi 20 au mardi 24 septembre 2024, le navire militaire français patrouilleur de haute mer, le Commandant Ducuing a séjourné dans les eaux béninoises. Au dernier jour de l’escale, la représentation diplomatique française à Cotonou a convié quelques hommes des médias béninois à bord de ce navire pour des manœuvres en haute mer.

La mission Corymbe…

On retiendra ainsi que la présence de ce vieux navire de 42 ans dans les eaux béninoises s’inscrit dans le cadre de la mission Corymbe pour la sécurité maritime du Golfe de guinée (des côtes du Sénégal jusqu’aux côtes de l’Angola). Il s’agit d’une opération à travers laquelle les armées françaises contribuent à la sécurisation de cette zone. Ce soutien français envers ses partenaires africains transparaît notamment dans leurs activités de sécurisation maritime et de lutte contre les activités illicites dans le cadre de l’architecture de Yaoundé.

Toujours dans le cadre de cette mission Corymbe, les armées africaines et françaises partagent leurs savoir-faire et développent leur interopérabilité afin de mener des actions conjointes dans le golfe de Guinée. C’est dans ce cadre que le Phm Commandant Ducing a effectué cette mission de quelques jours dans les eaux béninoises selon le capitaine de corvette Clément Bosson. A en croire les explications fournies par cet officier français, son équipage et lui sont déployés depuis le 20 août dans le cadre de la mission Corymbe.

« Chacun s’est enrichi de l’autre »

Avec les autorités maritimes béninoises, la coopération aura été assez ouverte selon le capitaine de la marine nationale française. « J’ai eu l’honneur de rencontrer les plus hautes autorités. Je leur offre ce dont ils ont besoin pour voir au-delà des 70 nautiques dans la zone économique du Bénin. Nous avons également effectué un partenariat d’instruction opérationnelle. Nos plongeurs ont plongé avec des marins béninois dans le port pour s’entraîner ensemble. Chacun s’est enrichi de l’autre pour arriver au même standard opérationnel », fait-il savoir.

La partie béninoise a également participé à former les membres de l’équipage français. Le thème était comment lutter contre un sinistre à bord d’un bâtiment. Devant la presse, le capitaine de corvette Clément Bosson a également confié la suite de cette mission. « Je vais continuer ma route au sud-est du golfe de guinée en direction des côtes du Gabon et de la Guinée Equatoriale, toujours avec un focus sur la pêche Illégale non réglementée et non déclarée qui est un véritable fléau dans la région », indique-t-il.

Un navire militaire de 42 ans

Le capitaine ainsi que ses collaborateurs ont fait visiter à leurs hôtes le navire militaire français. Le navire est un patrouilleur de haute mer et est dénommé « Commandant Ducuing ». Il a été admis au service actif le 17 mars 1983. Long de 80,5m, il a une largeur de 10,3m et déplace 1342 tonnes avec une vitesse de 24 nœuds. L’équipage est constitué de 85 marins. Selon le capitaine de corvette Clément Bosson, il y a une structure hiérarchique qui gouverne le navire.

A sa tête, il y a le commandant du bâtiment assisté de son commandant en second. Il y a trois grands groupements qui aident les commandants : un groupement opération, un groupe équipage et un groupement navire. Les journalistes ont également eu droit à une visite guidée du bâtiment. Notons qu’il s’agit de la dernière année de service de ce navire qui aura passé 42 ans dans les eaux.