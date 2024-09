Une intelligence artificielle capable de raisonner lancée par OpenAi

Photo Unsplash

Après avoir lancé ChatGPT et pris le monde par surprise de par la puissance de son outil, OpenAI vient d’annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle intelligence artificielle, qui réfléchit avant de répondre. Une grande première, qui démontre à quel point ce secteur avance rapidement.

Cette intelligence artificielle, baptisée o1, est une IA qui, après chaque question qui lui est posée, prend le temps de réfléchir avant de répondre. C’est en tout cas ce qu’affirme OpenAI, l’entreprise derrière GPT, qui est à la base même des folles avancées en la matière. Celle-ci va même plus loin, en expliquant que cette IA est en mesure de produire une longue chaîne de “réflexion” avant de répondre.

OpenAI annonce o1

Cette étape marque une nouvelle avancée pour OpenAi, dont l’objectif est de produire une intelligence artificielle qui fonctionne un peu comme un humain. Une IA dite générale. Les premiers résultats semblent plutôt bien fonctionner puisqu’OpenAI explique que dans divers cas, comme la production de lignes de code ou la résolution de problèmes mathématiques, o1 s’est montré assez proche du résultat d’experts dans leurs domaines.

C’est aussi une rupture totale avec le GPT classique, qui génère des mots les uns à la suite des autres, sans réellement réfléchir. Les IA répondaient surtout à un “prompt”. Il s’agit du nom donné au message envoyé à l’IA. Plus il est de qualité, plus il est précis, plus les résultats proposés par ChatGPT, par exemple, seront bons. Avec o1, on entre ainsi dans une nouvelle ère.

Une révolution dans le marché

Cette nouvelle version de ChatGPT, disponible depuis le 12 septembre, est accessible à toutes les personnes qui utilisent le plan payant de ChatGPT. À terme, cette nouvelle version pourrait être proposée à tout le monde, à condition toutefois que les résultats obtenus soient à la hauteur des attentes, et de la maison mère (OpenAI et Microsoft) et des utilisateurs finaux, principaux concernés.