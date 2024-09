USA : soutien républicain surprise pour Harris face à Trump

Kamala Harris (Photo CNN)

Dans un climat politique de plus en plus polarisé, Kamala Harris, candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine, a reçu un soutien singulier de la part de Dick Cheney, ancien vice-président républicain sous George W. Bush. Cheney, figure conservatrice influente, n’a pas hésité à dénoncer Donald Trump, qualifiant ce dernier de « plus grande menace pour la démocratie » que les États-Unis aient jamais connue.

Ce soutien inattendu, à quelques mois du scrutin de novembre, revêt une importance stratégique pour Kamala Harris. Elle cherche en effet à séduire une frange de l’électorat républicain, notamment ceux désillusionnés par l’ancien président Donald Trump. L’appui de Dick Cheney, qui a occupé la deuxième plus haute fonction de l’État durant les années 2000, pourrait jouer en sa faveur.

La prise de position de Cheney n’est cependant pas isolée. Sa fille, Liz Cheney, ancienne députée républicaine, avait déjà exprimé son soutien à Harris, partageant les inquiétudes de son père sur la menace que Trump ferait peser sur les institutions américaines, en particulier après l’assaut du Capitole en janvier 2021.

Du côté de l’équipe de campagne de Kamala Harris, la réaction fut enthousiaste. Bien que la candidate elle-même n’ait pas encore commenté ce soutien, elle sait que certains de ses partisans peuvent voir en Dick Cheney une figure controversée, en raison de son rôle passé dans l’administration Bush.

Toutefois, d’autres personnalités républicaines, telles que George W. Bush et Mitt Romney, bien qu’opposées à Trump, n’ont pas encore franchi le pas d’un soutien ouvert à Harris. De son côté, Donald Trump a rapidement tenté de discréditer Cheney, le qualifiant de « dinosaure sans intérêt », dans une tentative de minimiser l’impact de ce ralliement.