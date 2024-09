Visas au Maghreb: la France va faciliter les procédures pour ces ressortissants

Visa Schengen

Depuis la normalisation des rapports diplomatiques entre la France et le Maroc, le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains désireux de se rendre dans l’Hexagone est reparti à la hausse. En effet, Paris a décidé d’arrêter sa politique restrictive, qui avait mené à une diminution de 50% du nombre de visas accordés.

Mieux encore, la France a décidé de faire un geste en direction du Maroc, puisque les procédures de demande et d’obtention de visa sont désormais largement facilitées. L’annonce a été effectuée sur les réseaux sociaux de l’Ambassade de France au Maroc, qui a par ailleurs confirmé qu’elle recevait environ 1.200 demandes de visas, par jour, et que 90% d’entre elles étaient acceptées.

Publicité

90% des demandes, désormais acceptées

Pour rappel, Paris accusait le Maroc de ne pas assez en faire pour faciliter le retour de ses ressortissants en situation irrégulière, sur son sol. Des accusations balayées d’un revers de la main par le ministre marocain des Affaires Étrangères, Nasser Bourita, qui avait alors assuré que le Maroc coopérer pleinement avec la France sur ce sujet et qu’il n’était pas juste de pointer du doigt une politique marocaine malmenée, alors que ce n’était pas le cas.

Avant que les relations ne se réchauffent entre les deux pays, ce qui est relativement notable depuis le soutien français au plain marocain d’autonomie du Sahara, le gouvernement français avait pris la décision de réduire de l’ordre de 50%, le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains souhaitant se rendre en France. Un chiffre similaire pour l’Algérie.

La France et le Maroc souhaitent relancer la machine

Alors qu’il était de 342.000, en 2019, bien avant la crise sanitaire du COVID, le nombre de visas accordé a considérablement chuté. Il n’était que de 69.408 en 2021. Avec cette information, la France et le Maroc espèrent ainsi relancer la machine et faire en sorte que plus de demandes soient traitées puis validées par les instances françaises, pour permettre aux voyageurs marocains de se rendre sur place.