Afrique: ce célèbre acteur britannique veut retourner vivre sur le continent

Depuis plusieurs années, l’Afrique connaît une vague de « retour aux sources » portée par des personnalités et citoyens issus de la diaspora. De nombreux entrepreneurs, artistes et intellectuels afro-descendants ont choisi de s’établir sur le continent africain, motivés par des opportunités professionnelles croissantes et un désir de contribuer au développement local. Du Ghana au Sénégal, en passant par le Rwanda, le Bénin ou encore la Côte d’Ivoire, ces nouveaux arrivants participent activement à la transformation économique et culturelle du continent. Fait notable, ces installations ne se limitent pas aux pays d’origine : certains choisissent des destinations en fonction des opportunités économiques ou du cadre de vie, tandis que des Antillais, sans lien ancestral direct avec un pays africain spécifique, franchissent également le pas, attirés par le dynamisme du continent.

Un déménagement programmé pour la prochaine décennie

L’acteur britannique Idris Elba, dont les parents sont originaires du Ghana et de la Sierra Leone, a dévoilé son projet de s’installer en Afrique dans un entretien accordé à la BBC. La star de 52 ans prévoit ce changement de vie « dans les cinq ou dix prochaines années », démontrant une détermination sans faille. « Je ne l’envisage même pas, cela va se produire », a-t-il affirmé avec conviction lors d’une réunion à Accra, la capitale ghanéenne.

Un engagement pour le cinéma africain

Les ambitions d’Idris Elba dépassent le simple changement de résidence. L’interprète de Nelson Mandela dans « Walk to Freedom » nourrit des projets ambitieux pour l’industrie cinématographique africaine. Il prévoit notamment la création de studios de cinéma à Zanzibar, en Tanzanie, ainsi qu’à Accra. Pour mener à bien ces initiatives, l’acteur estime nécessaire une présence permanente sur le continent : « Je ne pourrai pas le faire depuis l’étranger. Je dois être dans le pays, sur le continent. »

Une mission de transformation des narratifs

La démarche d’Elba traduit une volonté de modifier profondément la représentation de l’Afrique dans les médias internationaux. L’acteur britannique souhaite mettre en lumière la richesse culturelle du continent au-delà des clichés habituels centrés sur les traumatismes historiques. Il envisage de partager son temps entre Accra, Freetown et Zanzibar pour capturer la diversité des récits africains. Son objectif : valoriser les traditions, les cultures et les langues locales à travers le cinéma. Cette initiative artistique pourrait transformer durablement l’image de l’Afrique sur la scène internationale, en proposant des contenus authentiques produits par et pour les Africains. A travers ses futurs studios, Idris Elba entend créer une plateforme permettant aux talents locaux de raconter leurs propres histoires, contribuant ainsi à l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs africains.