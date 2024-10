Afrique du Nord : 2 millions de tonnes d’un fruit vendues

Photo d'illustration

L’Égypte continue de renforcer sa position de poids lourd dans le secteur de l’agriculture, notamment en ce qui concerne l’exportation d’agrumes. Pour la campagne de commercialisation 2023/2024, le pays a franchi une étape historique en atteignant 2,3 millions de tonnes d’agrumes exportés, marquant ainsi une augmentation de 21 % par rapport à l’année précédente. Ces données ont été récemment publiées par l’Autorité générale de contrôle des exportations et des importations (GOEIC), signalant un nouveau record pour la filière égyptienne, qui dépasse pour la première fois la barre des 2 millions de tonnes.

Ce bond en avant se reflète également dans les recettes d’exportation, qui ont grimpé de 22 %, atteignant un total de 1,1 milliard de dollars. Ces performances sont le fruit d’une croissance impressionnante de la production nationale, avec une hausse d’environ 25 % par rapport à la saison précédente, ainsi qu’une demande mondiale soutenue, comme l’a expliqué Eslam Gelila, PDG de Gelila, un des plus grands exportateurs d’agrumes du pays.

Parmi les principales variétés d’agrumes exportées, les oranges dominent largement avec 81 % des expéditions totales, représentant près de 1,93 million de tonnes. Cette progression repose sur l’augmentation de la production des variétés populaires telles que les « Valencia » et les « Navel », qui sont très prisées sur les marchés internationaux.

Les destinations phares pour ces exportations égyptiennes d’agrumes sont les Pays-Bas, la Russie et l’Arabie saoudite, qui ont absorbé au total 760 000 tonnes d’oranges, soit une hausse de 23 % par rapport à la précédente campagne. L’Égypte a également vu une augmentation notable de ses exportations vers des pays européens, tels que la France (+86 %), le Royaume-Uni (+76 %), l’Irlande (+37 %), et l’Espagne (+17 %). Ces chiffres confirment la diversification croissante des marchés d’exportation égyptiens, un élément clé de la stratégie agricole nationale.

L’augmentation des exportations d’agrumes témoigne de l’efficacité des réformes et des investissements réalisés dans le secteur agricole égyptien au cours des dernières années. Avec des rendements en hausse et une infrastructure logistique améliorée, le pays d’Afrique du Nord s’est progressivement imposée comme un acteur incontournable dans l’exportation d’agrumes, rivalisant désormais avec des géants traditionnels comme l’Espagne et les États-Unis.

Le gouvernement égyptien, conscient du potentiel de son secteur agricole, a multiplié les initiatives pour renforcer la compétitivité des producteurs locaux. Cela inclut des subventions à l’irrigation et des programmes de modernisation des exploitations agricoles. Ces mesures ont permis d’améliorer la qualité des récoltes tout en augmentant les volumes de production, répondant ainsi aux exigences des marchés internationaux.

Les ambitions du Caire ne se limitent pas aux agrumes. Le pays souhaite, à travers divers programmes de développement, consolider sa position en tant qu’un des plus grands producteurs agricoles d’Afrique. Les perspectives sont d’autant plus prometteuses que la demande mondiale pour les produits agricoles égyptiens continue de croître.