Afrique du Nord: la France veut envoyer certains migrants dans ce pays

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

L’Europe fait face à une crise migratoire sans précédent depuis 2015. Des millions de personnes fuyant les conflits, la pauvreté et les changements climatiques tentent de rejoindre le continent, mettant à rude épreuve les systèmes d’asile et d’accueil des pays européens. Cette situation a engendré des tensions politiques et sociales, poussant les gouvernements à chercher des solutions innovantes, parfois controversées, pour gérer les flux migratoires et les demandes d’asile.

Une stratégie d’externalisation inspirée de l’Italie

Le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, semble s’inspirer de la récente initiative italienne en matière de gestion migratoire. En effet, l’Italie a conclu un accord avec l’Albanie pour créer deux centres sur le territoire albanais, où les migrants interceptés dans les eaux italiennes pourront déposer leur demande d’asile. Cette approche, qualifiée d’externalisation de la demande d’asile, constitue une première en Europe et suscite de nombreux débats.

Dans cette optique, la France envisage de négocier des accords similaires avec l’Irak, l’Égypte et le Kazakhstan. L’objectif serait d’y établir des « hubs » pour accueillir les demandeurs d’asile déboutés, en particulier ceux qui sont difficilement expulsables vers leur pays d’origine. Cette stratégie viserait notamment les ressortissants de pays avec lesquels la France n’a pas de laissez-passer consulaire ou entretient des relations diplomatiques tendues.

Une répartition géographique stratégique

Le choix de ces trois pays n’est pas anodin et répond à une logique géographique et diplomatique. L’Égypte serait destinée à accueillir des ressortissants d’Afrique de l’Est et du Maghreb, tandis que le Kazakhstan servirait de point de chute pour les Afghans, la France n’ayant pas de relations diplomatiques avec le régime taliban. L’Irak, quant à lui, pourrait devenir un centre d’accueil pour les Syriens.

Cette approche soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques. Elle interroge sur le respect des droits des demandeurs d’asile et sur la responsabilité des États européens dans le traitement des demandes. De plus, elle pourrait créer un précédent dans la gestion externalisée des flux migratoires, potentiellement suivi par d’autres pays européens confrontés à des défis similaires.

Un objectif d’augmentation des expulsions

La volonté affichée du ministre de l’Intérieur est d’accroître significativement le nombre d’expulsions. Cette politique s’inscrit dans un contexte où la gestion de l’immigration est devenue un enjeu politique majeur en France et en Europe. Les gouvernements sont confrontés à la nécessité de concilier le respect du droit d’asile avec les préoccupations sécuritaires et les capacités d’accueil limitées.

Cependant, cette approche soulève des interrogations quant à sa faisabilité et à son impact à long terme. Les pays ciblés pour accueillir ces centres pourraient faire face à des défis logistiques et financiers importants. De plus, la création de ces hubs pourrait engendrer de nouvelles routes migratoires et potentiellement déplacer le problème plutôt que le résoudre.

L’initiative française, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant dans la politique migratoire européenne. Elle témoigne de la recherche de solutions alternatives face à une crise qui perdure et s’intensifie. Néanmoins, elle risque de susciter de vives réactions de la part des organisations de défense des droits humains et de certains partenaires européens, qui pourraient y voir une remise en question des principes fondamentaux du droit d’asile.