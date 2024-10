Afrique : le FMI prend une initiative en faveur de 4 pays

Photo: DR

Le Fonds monétaire international a récemment annoncé une mesure significative en faveur de plusieurs pays africains. Ce vendredi 11 octobre, l’institution a révélé avoir achevé une revue de sa politique en matière de commissions additionnelles, communément appelées « surcharges ». Cette réforme permettra à quatre pays du continent, notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Gabon de bénéficier d’une réduction des frais supplémentaires liés à leurs emprunts, avec une suppression complète de ces frais à compter de novembre prochain.

Cette décision survient dans un contexte où ces pays africains ont recours à des financements extérieurs pour soutenir leurs économies en développement et renforcer leurs infrastructures. Or, le système actuel de surcharges alourdit le coût de ces emprunts, limitant les marges de manœuvre financières des États concernés. Avec cette nouvelle mesure, ces pays verront donc une diminution de la charge de leur dette, ce qui pourrait leur offrir une bouffée d’oxygène et faciliter leur redressement économique.

Le FMI applique des commissions additionnelles à ses emprunteurs lorsque ceux-ci dépassent certains seuils. Les surcharges sont de deux types. Il ya d’une part, des frais basés sur la quote-part d’un pays qui est une mesure qui détermine le montant que chaque État membre peut emprunter auprès du FMI lorsque le montant du crédit accordé dépasse 187,5 % de cette quote-part. Ensuite, il ya les frais supplémentaires qui sont appliqués sur la durée des prêts qui ne sont pas remboursés après 36 ou 51 mois, selon le type de crédit.

Ces mécanismes, bien que justifiés par le FMI comme une incitation à un remboursement rapide des emprunts, pèsent lourdement sur les finances publiques des pays concernés, notamment ceux à faible revenu. En supprimant ces surcharges pour les pays tels que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Gabon, le FMI répond aux critiques de ceux qui estiment que ces commissions entravent le développement des économies les plus fragiles.

Désormais, ces quatre pays pourront emprunter au-delà de leur quote-part sans avoir à supporter des frais additionnels. Une telle décision est saluée par plusieurs observateurs qui voient en cela un soutien crucial aux efforts de développement et de relance économique. De plus, en réduisant les coûts d’emprunt, ces pays pourront mieux allouer leurs ressources aux priorités nationales, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures.

Si cette initiative du FMI est un soulagement pour les pays concernés, elle s’inscrit dans un débat plus large sur l’avenir du financement international des pays à faible revenu. Certains économistes et acteurs du développement plaident pour une réforme encore plus profonde du système de financement du FMI, visant à rendre les emprunts plus accessibles et moins contraignants pour les pays en développement.

Cette révision des surcharges pourrait marquer un tournant dans la manière dont les institutions internationales gèrent les besoins financiers des pays les plus vulnérables. Pour le FMI, il s’agit non seulement d’alléger le fardeau des dettes, mais aussi d’encourager une meilleure résilience économique à long terme.

Avec cette nouvelle mesure, les gouvernements du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Gabon voient leurs perspectives financières s’améliorer. En supprimant les surcharges, le FMI offre à ces nations une opportunité de mieux gérer leurs dettes, d’accroître leurs investissements stratégiques et de poursuivre leurs objectifs de développement avec davantage de flexibilité.