Afrique: plus de 800 millions $ pour la plus grande mine d’or

Des lingots et minerais d'or

L’Afrique recèle d’immenses gisements aurifères qui attirent les investisseurs internationaux. Le Ghana, premier producteur du continent avec 130 tonnes par an, devance le Soudan, le Mali et le Burkina Faso qui extraient chacun entre 60 et 70 tonnes annuellement. L’Afrique du Sud, jadis leader mondial, maintient une production significative malgré le déclin de ses mines historiques. La Tanzanie, la Guinée et plus récemment la Côte d’Ivoire émergent comme des acteurs majeurs du secteur aurifère africain, avec des productions en forte progression.

Un méga-projet qui renforce la position ivoirienne

La société canadienne Montage Gold franchit une étape décisive dans le développement de sa mine de Koné en Côte d’Ivoire, avec l’obtention d’un financement massif de 825 millions de dollars. Ce projet d’envergure promet de bouleverser le paysage minier ivoirien dès 2027, avec une production annuelle estimée à 301 000 onces d’or durant les huit premières années d’exploitation. Les prévisions sont particulièrement optimistes pour la phase initiale, tablant sur 349 000 onces par an pendant les trois premières années. Cette nouvelle infrastructure minière arrive à point nommé pour consolider les ambitions de la Côte d’Ivoire, qui vise une production de 55 tonnes d’or en 2024.

Une alliance stratégique sino-canadienne

Le montage financier révèle une collaboration internationale sophistiquée entre trois acteurs majeurs du secteur. Wheaton Precious Metals, spécialiste canadien du streaming de métaux précieux, apporte la part du lion avec 625 millions de dollars d’achats anticipés d’or et 75 millions de dollars de prêt. Le groupe chinois Zijin Mining complète l’enveloppe avec 125 millions de dollars, répartis entre achats futurs et facilité de crédit. Ces accords de streaming, véritables innovations financières, permettent aux investisseurs d’acquérir à l’avance des pourcentages dégressifs de la production : jusqu’à 19,5% pour Wheaton et 3,1% pour Zijin dans les premières phases.

Une exploitation durable et stratégique

La durée de vie programmée de 16 ans pour la mine de Koné garantit un impact économique prolongé pour la Côte d’Ivoire. Le PDG de Montage, Martino De Ciccio, souligne l’ambition de créer un producteur d’or africain de premier plan grâce à ces partenariats stratégiques. Le projet, qui englobe les gisements de Koné et de Gbongogo, bénéficie désormais de toutes les autorisations gouvernementales nécessaires pour démarrer sa construction. Cette nouvelle exploitation renforce considérablement la position de la Côte d’Ivoire dans le secteur aurifère continental, où elle affiche déjà une progression remarquable avec une production passée de 51 tonnes en 2023 à 55 tonnes prévues pour 2024.