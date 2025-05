Armement en Europe : bientôt un nouveau grand producteur

Donald Tusk (Photo: Shutterstock)

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Varsovie a opéré un tournant stratégique profond dans sa politique de défense. L’ancienne doctrine, fondée principalement sur une posture dissuasive alignée sur l’OTAN, a été remplacée par une approche beaucoup plus proactive. La Pologne mise désormais sur une militarisation accélérée de son territoire, avec pour ambition de devenir un pilier sécuritaire du flanc oriental de l’Alliance. Cette mutation repose sur deux leviers : l’augmentation spectaculaire du budget de la défense – passé à 4,7 % du PIB, avec une prévision de 5 % dès l’an prochain – et le développement de capacités industrielles nationales capables de produire à grande échelle.

Le Piorun, vitrine d’un savoir-faire offensif

Au cœur de cette transformation, le système Piorun incarne la montée en puissance de l’industrie polonaise de l’armement. Conçu comme une arme portable de défense aérienne, le Piorun n’est pas un simple produit d’exportation : il est devenu un marqueur d’efficacité, utilisé notamment par les forces ukrainiennes, qui affirment avoir obtenu des résultats probants face à l’aviation russe. Ce système, léger, maniable et doté de technologies de ciblage avancées, séduit par sa capacité à offrir une réponse rapide sur le terrain contre des menaces aériennes en basse altitude.

La confiance dans cette technologie ne se limite plus aux pays d’Europe centrale. La Belgique, jusqu’ici peu impliquée dans les chaînes d’armement est-européennes, vient de signer une lettre d’intention pour l’acquisition de 200 à 300 unités. Ce partenariat, officialisé entre les ministres de la Défense belges et polonais, traduit une reconnaissance grandissante du rôle industriel que Varsovie entend jouer au sein du continent.

Un réseau d’alliances autour de la production

La production du Piorun, assurée par l’usine MESKO à Skarżysko-Kamienna, alimente déjà les besoins de la Norvège, de la Lituanie et de la Lettonie. À travers ces coopérations, la Pologne construit progressivement un réseau de pays partenaires, clients mais aussi parfois co-développeurs. Ce choix de stratégie industrielle intégrée vient renforcer les liens sécuritaires existants, tout en ouvrant la voie à une forme d’autonomie européenne dans un domaine longtemps dominé par les États-Unis, la France et l’Allemagne.

Le contrat avec la Belgique marque un tournant : il dépasse la logique ponctuelle d’achat pour s’inscrire dans une dynamique de mutualisation des capacités. Si les États européens cherchent désormais à combler leurs lacunes en matière de défense anti-aérienne, ils pourraient être tentés de s’appuyer davantage sur les offres polonaises, jugées compétitives, rapidement disponibles et adaptées aux réalités opérationnelles contemporaines.

Une ambition industrielle assumée

Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a insisté sur la volonté de son pays de ne plus se limiter à la modernisation de ses propres troupes. La Pologne aspire désormais à devenir un fournisseur fiable pour ses alliés, misant sur des équipements de qualité et une production maîtrisée sur son territoire. Cette ambition est nourrie par une reconfiguration complète de son appareil de défense, mais aussi par une vision plus large de sa place en Europe, à la fois comme partenaire militaire et comme acteur économique.

À mesure que la demande en armements augmente en Europe, Varsovie pourrait voir son industrie jouer un rôle similaire à celui que joue la Corée du Sud en Asie : celui d’un fournisseur régional stratégique, à la fois compétent et réactif. Le cas du Piorun n’est peut-être qu’un premier jalon d’une trajectoire qui placerait la Pologne parmi les acteurs incontournables du réarmement européen.