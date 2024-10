Afrique : un pays souhaite accueillir la Formule 1

Photo d'illustration

Le Rwanda est en train de prendre une trajectoire audacieuse dans l’univers du sport mondial. Le pays a récemment soumis une proposition pour accueillir un Grand Prix de Formule 1, un projet qui est désormais à l’étude par le Formula One Group. Stefano Domenicali, PDG de la F1, a confirmé l’intérêt du Rwanda, soulignant la solidité de la proposition. « Ils sont sérieux. Ils ont présenté un bon plan et nous avons d’ailleurs une réunion avec eux à la fin du mois de septembre. Ce sera un projet permanent », a déclaré Domenicali.

La volonté du Rwanda de devenir un hôte de la Formule 1 a attiré l’attention du septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Le pilote britannique a été un fervent défenseur de l’organisation de courses sur le continent africain, et il n’a pas caché son implication dans ce projet. « Le Rwanda est l’un de mes endroits préférés. J’ai beaucoup travaillé sur ce projet en coulisses », a confié Hamilton. Il estime que l’organisation d’un Grand Prix en Afrique aurait des retombées positives, à la fois pour la promotion de la qualité de la compétition et pour attirer davantage de touristes sur le continent. « Nous ne pouvons pas ajouter des courses dans d’autres endroits tout en continuant à ignorer l’Afrique », a-t-il ajouté.

Publicité

En 2022, Hamilton avait déjà lancé un appel pour que la Formule 1 fasse son retour en Afrique, un continent absent du calendrier depuis 1993, année de la dernière course à Kyalami, en Afrique du Sud. Si un projet de Grand Prix à Kyalami pour 2023 n’a pas abouti, le Rwanda semble désormais en meilleure position pour concrétiser ce rêve.

L’accueil d’un Grand Prix de Formule 1 renforcerait davantage le positionnement du Rwanda comme un acteur clé dans le sport international. En plus d’être la destination de la prestigieuse Basketball Africa League de la NBA, le pays a mis en place une stratégie de développement basée sur l’utilisation du sport comme levier de soft power. Le Président rwandais Paul Kagame a toujours mis en avant le rôle du sport dans la modernisation du pays et dans son attractivité internationale.

Le Formula One Group a rencontré les responsables rwandais en septembre dernier pour discuter des détails du projet. Une décision pourrait être prise d’ici la fin de l’année, permettant ainsi au Rwanda de rejoindre les quelques nations africaines qui ont accueilli des événements sportifs de cette envergure. Si le projet est validé, il marquera un tournant majeur dans l’histoire sportive du continent africain, en faisant du Rwanda une destination incontournable pour les amateurs de vitesse et de sensations fortes.

En plus d’accroître la visibilité internationale du Rwanda, l’organisation d’un Grand Prix pourrait apporter des retombées économiques importantes. Le tourisme, pilier de l’économie nationale, bénéficierait de la venue de visiteurs venus assister à cet événement prestigieux. De plus, cela renforcerait les infrastructures locales, créant des opportunités d’emploi et de développement à long terme.