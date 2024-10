Afrique : une nouvelle mine d’or inaugurée dans ce pays

Photo Bloomberg

Le paysage minier africain s’enrichit d’une nouvelle exploitation aurifère majeure. La mine de Lafigué, située dans le nord du pays, près de la ville de MBengué, a été officiellement lancée le 19 octobre. Cette inauguration marque une étape importante dans le développement économique de la région et renforce la position du pays sur le marché mondial de l’or.

Le gisement, découvert en 2017, est exploité par la société canadienne Endeavour Mining. Après des années de préparation et d’investissements, la première coulée d’or a été réalisée en juillet 2024, marquant le début effectif des opérations. La mine de Lafigué se distingue par ses perspectives prometteuses. Avec une durée de vie estimée à 13 ans, elle devrait produire environ 5 tonnes d’or par an. Le coût de production, évalué entre 900 et 975 dollars par once, la positionne de manière compétitive sur le marché international.

Cette nouvelle exploitation s’inscrit dans une dynamique de croissance du secteur minier national. Avant Lafigué, deux autres mines, Abujar et Séguéla, ont été mises en service en 2023, témoignant de l’attractivité croissante du pays pour les investisseurs du secteur. L’impact de Lafigué sur l’économie nationale est notable. La production d’or du pays pourrait atteindre 55 tonnes en 2024, contre 50 tonnes l’année précédente. Cette augmentation s’aligne avec l’ambition gouvernementale de doubler la contribution du secteur minier au PIB, visant à passer de 3% à 6%.

La cérémonie d’inauguration, présidée par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, souligne l’importance stratégique de ce projet pour le gouvernement. Elle reflète également la volonté des autorités de soutenir le développement du secteur minier comme levier de croissance économique. L’ouverture de la mine de Lafigué représente un pas significatif vers la réalisation des objectifs économiques du pays. Elle illustre le potentiel du secteur minier africain et son rôle croissant dans l’économie mondiale de l’or.