Maghreb: l’Espagne multiplie les messages forts à l’endroit de ce pays

L’espace aérien des îles Canaries devient le théâtre d’une démonstration de force militaire espagnole d’envergure. L’armée de l’air espagnole y déploie actuellement plus de 1 500 pilotes dans le cadre de l’exercice Sirio 24, une opération qui révèle les enjeux stratégiques croissants dans cette région de l’Atlantique.

La présence massive des forces armées espagnoles, renforcée par la participation de l’armée de terre, de la marine nationale et de contingents portugais, témoigne de l’importance accordée à cette zone géographique. Les caractéristiques uniques de l’espace aérien canarien, offrant des possibilités de vol à altitude illimitée, constituent un atout majeur pour ces manœuvres militaires qui s’étendront jusqu’au 30 octobre.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier où le Maroc intensifie sa présence militaire dans la région. Depuis le 1er septembre, la marine marocaine conduit des exercices de tir à 140 kilomètres des îles Canaries, des opérations programmées jusqu’à la fin de l’année. Face à cette situation, Madrid adopte une posture diplomatique mesurée. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a d’ailleurs tenu à préciser que ces activités marocaines, bien que suivies de près, ne constituent pas un sujet d’inquiétude.

Le paysage stratégique se complexifie davantage avec l’implication d’autres acteurs internationaux. La France et le Maroc ont notamment organisé des exercices navals conjoints au nord de l’archipel, à environ 400 milles de Lanzarote, marqués par la participation d’un sous-marin nucléaire français. Ces manœuvres franco-marocaines, qui se sont déroulées simultanément en Atlantique et en Méditerranée, illustrent le renforcement des liens militaires entre Rabat et Paris.

L’ampleur de l’exercice Sirio 24 s’explique également par les conditions météorologiques favorables de l’archipel, permettant l’exploitation optimale des technologies militaires avancées. Cette configuration unique offre aux forces armées espagnoles l’opportunité de démontrer leurs capacités opérationnelles dans un environnement stratégique de premier plan.