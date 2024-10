Armement nucléaire: ce pays n’hésitera pas à en faire usage

Première explosion d'une bombe atomique à Bikini dans les îles Marshall le 1er juillet 1946 (Photo unsplash)

Pour beaucoup de nations à travers le monde, l’acquisition de l’arme nucléaire est le seul moyen d’assurer leur sécurité. C’est notamment le cas en Corée du Nord ou le régime de Kim Jong-Un, tente, depuis des années, d’accéder à l’arme atomique. Et il semblerait que les efforts commencent à payer.

La Corée du Nord montre les muscles. En effet, l’agence officielle du régime nord-coréen, KCNA, a récemment rapporté les propos du dirigeant Kim Jong-Un, celui-ci affirmant qu’en cas d’attaque, il n’hésiterait pas une seule seconde à utiliser l’arme nucléaire pour défendre son pays. Une sortie qui semble confirmer que, de jour en jour, la Corée du Nord se rapproche encore un peu plus de l’arme atomique.

Pyongyang menace d’utiliser l’arme nucléaire

Une sortie effectuée dans un contexte particulier, de vives tensions avec le voisin du sud. En effet, la Corée du Sud compte sur le soutien de son allié, le gouvernement américain, et de sa force de dissuasion, pour empêcher le nord de s’en prendre à elle et, enfin, l’empêcher d’acquérir l’arme nucléaire. Une quête vaine depuis plusieurs années pour Pyongyang, mais qui se rapproche au fur et à mesure que le temps passe.

Pour Kim Jong-Un et son parti, l’acquisition de l’arme nucléaire est la seule et unique façon d’assurer la pérennité du régime. En effet, ce dernier voit la présence américaine en Corée du Sud, d’un bien mauvais œil. Les exercices menés conjointement lui font craindre une possible offensive qui mettrait ainsi à mal la dynastie que son grand-père a été en mesure de bâtir.

250 lance-missiles déployés à la frontière

La situation est telle que Pyongyang a déployé, au début du mois d’août dernier, pas moins de 250 lance-missiles au niveau de sa frontière, avec la Corée du Sud. Dans le même temps, le dirigeant nord-coréen a rappelé qu’il était indispensable d’accélérer le développement de l’arme nucléaire. La Corée du Nord avait, par ailleurs, et pour la toute première fois, diffusé des images de ses installations d’enrichissement d’uranium.