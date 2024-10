Maroc: l’Algérie accusée de mener une nouvelle « guerre »

La presse marocaine rapporte de nouvelles accusations contre l’Algérie, l’impliquant dans ce qu’elle qualifie de « guerre électronique » à l’encontre du Maroc. Selon ces allégations, relayées notamment par le média marocain arabophone Assahifa, Alger aurait mis en place une stratégie de désinformation en ligne visant à ternir l’image de son voisin.

D’après ces sources, les autorités algériennes auraient déployé ce qu’elles appellent une « armée de mouches électroniques » sur les réseaux sociaux. Ces comptes, prétendument gérés par des officiers affiliés de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure algérienne, auraient pour mission de diffuser massivement de fausses informations sur le Maroc.

Le but de cette opération serait d’influencer l’opinion publique, tant au niveau national qu’international, en dépeignant le royaume chérifien comme un pays instable et économiquement fragile. Pour donner plus de crédibilité à leurs publications, ces comptes utiliseraient des pseudonymes à consonance marocaine, affirment les médias marocains.

Cette version a été rapportée massivement par plusieurs médias du royaume du Maroc qui évoquent également le recrutement présumé d’influenceurs, de journalistes et d’administrateurs de pages populaires sur les réseaux sociaux, de nationalité algérienne ou d’autres pays arabes, pour amplifier la portée de ces messages.

Toujours selon ces accusations, cette campagne de désinformation aurait pris de l’ampleur en 2020, suite aux événements d’El Guergarate, coïncidant avec la prise de fonction de Saïd Chengriha à la tête de l’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne. Ce dernier serait, d’après ces allégations, l’instigateur de cette « cyberguerre ».

Parmi les exemples de fausses informations citées par la presse marocaine figurent des publications relatives aux événements de Fnideq, présentées hors contexte pour suggérer un exode massif de la population marocaine. Nous n’avons pas pu vérifier ces informations pour le moment. Nous reviendrons certainement sur cette actualité avec beaucoup plus de détails. La réponse de la partie algérienne est également attendue pour faire la lumière sur cette affaire.