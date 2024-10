Arrestation de Homéky et de Boko : Candide Azannaï soulève des interrogations

Le président du parti Restaurer l’Espoir s’est également invité dans le débat relatif à la tentative de coup d’Etat qui secoue l’actualité béninoise depuis quelques jours. Candide Azannaï, par le canal d’une longue publication sur le réseau social Facebook, a fait part de son analyse de la situation. Il a fini par s’interroger sur certains points d’ombre dans cette affaire avant de tirer ses conclusions.

Dans sa réflexion, l’ancien ministre Délégué Chargé de La Défense Nationale, s’est demandé s’il ne faut pas qualifier la situation actuelle de « règlement de compte plutôt que d’un coup d’état déjoué ». « Et si tout ce tableau depuis juillet 2024, était savamment orchestré pour un coup double à savoir, donner une leçon de canaillerie politique destructrice à l’un et se débarrasser définitivement de l’autre qui peut constituer une sérieuse gêne complexe aux regards de ses prétentions perceptibles sur 2026 ? » s’est-il interrogé dans sa très longue publication.

Il estime que les principaux mis en cause seraient devenus « depuis très longtemps des cibles à abattre du pouvoir dit de la rupture qui ne tolère pas l’insoumission de l’un et la supposée prise d’envergure de l’autre apparemment identifié dans la catégorie des incompatibles à tout point de vue de l’après 2026 ». Il fait ainsi allusion à la déclaration de soutien ouverte de l’ancien ministre Homéky à une candidature d’Olivier Boko pour les élections présidentielles de 2026.

Dans un langage qu’on connait à l’ancien soutien de Patrice Talon, il fait savoir sans détour qu’il s’agit d’une « sordide machination de représailles, de règlement de compte et une manœuvre politique pour mettre en respect ceux qui oseraient nourrir le moindre doute sur la capacité du Maître du temps par rapport au tournant qu’est 2026 ». L’objectif de ce qui se passe serait de « réprimer et punir de façon exemplaire l’un en vue de décourager toute insubordination au sein de la rupture ».

Les sons de cloche contraires…

Rappelons que pour le moment, les prévenus sont aux mains de la justice béninoise pour la suite des enquêtes dans le cadre de cette affaire. Comme le président du Parti Restaurer l’Espoir, plusieurs autres formations politiques du Bénin sont montées au créneau pour réagir. Les partis soutenant les actions de l’actuel homme fort de la Marina ont formellement condamné cette affaire de tentative de coup d’Etat et ont appelé à faire la lumière. Ce fut également l’occasion pour ces formations politiques de réaffirmer leur soutien total au président Patrice Talon.

« Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti. L’enquête suivant son cours, la Haute direction du parti invite les militants à la sérénité », a fait savoir dans un communiqué, il y a quelques jours, le parti Union Progressiste Le Renouveau. « La Haute direction du parti appelle les militants et l’ensemble du peuple béninois à faire confiance à la justice de notre pays, qui saura, en toute impartialité, faire la lumière sur cette affaire », a poursuivi le communiqué par le secrétaire général Gérard Gbénonchi.