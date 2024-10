Batoko, père adoptif de Steve Amoussou ? Jean-Eudes Mitokpè répond à Gbadamassi

Ousmane Batoko (Photo la Nation)

Ousmane Batoko n’est pas le père adoptif de Steve Amoussou comme l’a annoncé l’ancien député Rachidi Gbadamassi sur la chaîne de télévision du Béninois Libéré. Profitant d’une conférence de presse qu’il a récemment animée, Jean-Eudes Mitokpe, président du mouvement Objectif Bénin 2026 a tenu à revenir sur cette déclaration. Pour lui, il s’agit simplement d’une contre-vérité.

« Il s’agit simplement d’une diffamation. Le député était en train de dire que le président de la Cour Suprême Ousmane Batoko aurait eu une liaison avec la mère de Frère Hounvi tout simplement parce qu’il s’est prononcé sur le sujet et a émis des doutes et des réserves », indique-t-il. « Ce que ce député a déclaré sur ce média est faux. Je peux vous le garantir. Il s’agit d’un mensonge. Mme Amoussou a été notre professeur de Physique au Ceg Abomey-Calavi. Elle a gardé une génération entière. C’est une dame intègre et rigoureuse », a-t-il ajouté pour contredire les déclarations qui ont été faites par le député Rachidi Gbadamassi.

Mais le député de Parakou était formel dans sa déclaration lors de son passage sur Béninois Libéré Tv. « Le Frère Hounvi ou Steve Amoussou est le fils adoptif du président Batoko », avait-il fait savoir. Rappelons que la sortie médiatique de Gbadamassi fait suite à la déclaration du président Ousmane Batoko sur l’affaire relative à la tentative de coup d’état au Bénin. Dans une interview sur Eden TV, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême du Bénin, a fait part de ses préoccupations face à la situation actuelle du pays.

Il critique vivement le climat politique, qualifiant la situation de troublée et confuse. Selon lui, le Bénin traverse une période d’instabilité politique qui affecte la population, incapable d’accéder à des informations fiables. « Personne n’a les bonnes informations pour rassurer la population et lui permettre de retrouver un minimum de sérénité, afin de mieux se projeter dans l’avenir », a déploré l’ancien président de la Cour Suprême du Bénin.