Bénin : démantèlement d’un réseau pour Vol et recel de matériaux de construction

Un véhicule de la police républicaine

La direction générale de la police républicaine a annoncé, le 11 octobre 2024, avoir mis la main sur un voleur de matériaux de construction ainsi que son receleur à Comè. C’est le résultat d’une opération entamée suite aux multiples plaintes des propriétaires des chantiers de construction.

Après plusieurs plaintes relatives à la récurrence des cas de vol de matériaux de construction, le commissariat territorialement compétent s’est préoccupé de la question en ouvrant une enquête et en redynamisant son réseau de renseignements. Les investigations ont porté leurs fruits, en témoigne l’interpellation d’un suspect surpris en flagrant délit par les enquêteurs entrain de fixer une porte précédemment soustraite de façon frauduleuse sur un chantier au quartier Djacoté dans ledit arrondissement, mercredi 09 octobre 2024. De même, plusieurs autres objets d’origine douteuse ont été retrouvés en sa possession.

Ce dernier, vu les preuves irréfutables réunies à son encontre et de nature à motiver son inculpation, passe aux aveux tout en précisant l’identité d’un receleur domicilié au quartier Hongodé. Il a précisé lui avoir déjà vendu deux pots de Wc, deux lavabos, un panneau solaire, plus de trois postes téléviseur, deux pompes à eau et leurs accessoires plus un groupe électrogène. Sans désemparer et dans un élan déterminé, une équipe dudit commissariat a interpellé ce receleur quelques jours plus tard. Ces deux individus répondront imminemment de leurs actes devant les autorités compétentes.