Bénin: des affaires de gros sous non encore résolues sous la Rupture

Malgré la rigueur souvent attribuée à la gouvernance de Patrice Talon, plusieurs affaires de détournement de fonds publics et de corruption impliquant des dizaines de milliards de francs CFA restent en attente de jugement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Les Béninois attendent toujours leur dénouement.

L’affaire de disparition des milliards de francs Cfa à la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a-t-elle déjà une suite ? Si non, pourquoi cela traine autant ? Ce sont les questions que se posent certains analystes. En 2019, plusieurs milliards FCFA avaient disparu des caveaux du trésor public. Le principal suspect, le régisseur Carlos Adohouannon, qui s’était enfuit après le déclenchement de cette affaire a été rattrapé et mis aux arrêts en 2020.

Selon certaines sources, les fonds disparus étaient destinés aux syndicats SyntriB et SynaiB, avec une somme estimée à 1,5 milliard de francs CFA. Il s’agirait d’un prélèvement obligatoire effectué pour « les syndicats sur salaire des agents syndiqués ». La même source précise que la présence de cette somme dans le caveau du régisseur serait liée à une mésentente entre les deux syndicats, opposés sur le mode de partage. En dehors de ce fonds, il y aurait également dans le caveau, des Frais de Solidarité et d’équipements (Fse), estimés à environ 3 milliards de francs CFA. Le caveau du régisseur selon les informations, sert de caisse-garde à d’autres fonds, et il y aurait des redevances estimées à 5 milliards de francs CFA, et les frais de pénalités estimés à 16 milliards placées comme primes à payer aux agents des impôts. Plusieurs responsables de la structure avaient été auditionnés, certains mis sous mandat de dépôt comme le régisseur Adohouannon. Mais depuis, plus rien. Pas de procès, pas de verdict. On se demande ce que sont devenus les milliards Fcfa engloutis dans ce dossier qui n’est pas le seul.

En effet, le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu) et son agent comptable sont accusés d’avoir frauduleusement sorti des caisses de l’office une somme d’argent évaluée à deux milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent cinquante-deux mille francs CFA, sur la période allant de 2019 à 2023. Donald Acakpo l’ex Dg Obssu avait été alors arrêté et déposé en prison avec ses présumés complices, Vitalien Tchibozo, l’agent comptable de l’office et Roland Zossou, qui se faisait passer pour un cousin du chef de l’Etat. En janvier dernier, ce dossier a été renvoyé en instruction après que le juge s’est déclaré incompétent pour connaitre des faits en question. A ce jour, plus de nouvelles.

Tout comme ces dossiers précédents, la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) a été secouée par des accusations de malversations et de mauvaise gestion. Plusieurs responsables de la société ainsi que des Personnes responsables des marchés publics (Prmp) ont été mis sous mandat de dépôt. Le directeur national du contrôle des marchés publics (Dncmp) du ministère de l’Economie et des Finances est également en prison et attend son jugement dans une affaire de corruption dans la gestion des marchés publics. Eric Georges Yétongnon a été écouté à la Brigade économique et financière lundi 20 juin 2023 avant d’être placé sous mandat de dépôt ainsi que plusieurs autres cadres.

Par ailleurs, des responsables du Conseil national de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les autres épidémies (Cnls-tp) ont été interpellés suite à un audit de gestion. Plusieurs cadres, dont la personne responsable des marchés publics, sont actuellement en détention préventive dans l’attente de leur jugement. Cette affaire traîne depuis plus d’un an.

Enfin, le dossier relatif aux 13 milliards FCFA dépensés pour la rénovation du stade Général Mathieu Kérékou, qui a été déclassé peu de temps après la fin des travaux, demeure non résolu. Alors que les Béninois attendent de voir la justice se saisir de cette affaire, rien n’a encore été fait jusqu’ici, laissant en l’air plus d’une dizaine de milliards FCFA du contribuable béninois. Pourquoi le dénouement de ces dossiers prend autant de temps ? La Rupture est attendue sur la suite de ces différentes affaires.