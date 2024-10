Bénin : en prison, Homéky soutenu par des artistes

Malgré tout, Oswald Homéky continue d’avoir l’estime de certaines personnes dans l’opinion publique. L’ancien ministre de Patrice Talon mis sous mandat de dépôt pour sa participation présumée à la tentative de coup d’Etat reçoit des soutiens sur les réseaux sociaux. Envers celui qui a été un véritable soutien pour les jeunes artistes béninois, des soutiens se multiplient.

C’est le cas du rappeur masqué connu sous le nom de Togbè Yéton. En effet, par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Facebook, en langue fongbé a apporté son soutien à l’ancien ministre. Il déclare en effet, avoir été averti de l’arrestation de celui qui appelle « grand-frère ». Pour lui, son éducation ne lui permet pas de tourner dos à un proche en difficulté. « J’ai appris que mon grand frère Oswald Homeky a été arrêté. Bien sûr qu’une situation a toujours sa cause, je voudrais passer par ici pour lui notifier mon soutien pendant ces périodes difficiles. Je suis toujours en prières pour lui parce qu’à mes débuts en musique dans ce pays alors que je faisais l’objet de toute humiliation, il a été le seul à me donner de la force de continuer. Donc, quand il vit de pareils moments, je me dois de rester derrière lui. C’est l’éducation que j’ai eue de mes parents. Dieu fera qu’il soit libre. Le père Talon même ne lui tournera pas dos… », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Toujours sur Facebook, c’est un autre rappeur béninois qui a réagi.

Publicité

Sans faire une réelle publication sur le sujet, Blaaz s’est juste contenté de rendre publique une photo de l’ancien ministre le prenant dans ses bras lors d’un spectacle. Comme ces deux artistes, nombreux sont ceux qui ont manifesté leur soutien à l’ancien ministre de diverses manières. Alors que certains ont fait l’option de juste publier des images, d’autres ont préféré rappeler l’homme au grand cœur qu’a été le mis en cause. Plusieurs collaborateurs de l’ex-ministre ont également multiplié les publications de soutien sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu’alors en fonction, Oswald Homéky avait brillé par sa proximité envers les artistes béninois de diverses manières. On se rappelle encore de son soutien à l’endroit du petit Djecomon. Pour l’heure, l’homme est aux mains de la justice pour une affaire de tentative de coup d’Etat. Il est poursuivi au même titre qu’Olivier Boko, l’ami intime de Patrice Talon.