Bénin : La Criet condamne Romaric Boco dans l’affaire qui l’oppose au ministre Tonato

Lundi 21 octobre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire opposant l’activiste politique Romaric Boco au ministre José Tonato. Romaric Boco a été condamné à une amende de 2 millions de francs CFA, évitant ainsi une peine de prison. Accusé de harcèlement par voie informatique après avoir envoyé des messages jugés « inappropriés » au ministre du Cadre de vie et des transports, José Tonato, Boco avait reconnu les faits lors de sa première comparution.

Il avait également présenté des excuses publiques au ministre. Suite à sa mise en détention initiale, Boco avait obtenu une liberté provisoire sous caution fixée à 2 millions FCFA. Le montant de cette caution, équivalent à celui de sa condamnation, lui permet de ne pas avoir à verser d’autres sommes. L’affaire remonte à la plainte déposée par José Tonato, laquelle a conduit à l’arrestation de l’activiste et à son jugement par la CRIET.

Candidat sur la liste du Bloc Républicain lors des dernières élections, le mis en cause a souvent été au cœur de polémiques. On se rappelle qu’en 2020, un communiqué de son parti avait désapprouvé sa prise de position par rapport à des propos du président Patrice Talon. « Le Bloc Républicain ne se reconnaît pas dans les propos de Monsieur Romaric Boco, les condamne et juge sa démarche hypocrite », avait clarifié le parti en cette période.