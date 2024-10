Bénin : La Journée mondiale de la santé mentale célébrée à Cotonou

Flickr Pr Bénin

En partenariat avec le Centre de prise en charge intégré des addictions de Cotonou (Cepiac), l’Ong Bénin Orientation neutre santé (Bornes) a célébré la « Journée mondiale de la santé mentale ». C’était en présence des personnes souffrant de ce mal et de celles qui sont usagères de drogue.

A en croire le Pr Gansou Magloire, directeur du Centre hospitalier universitaire psychiatrique de Jacquot, le choix du Centre de prise en charge intégré des addictions de Cotonou (Cepiac) pour abriter un tel événement n’est pas anodin. Pour lui, il fallait profiter de la Journée mondiale de la santé mentale pour parler des risques de la consommation sur la santé mentale. Ceci permet de sensibiliser davantage les usagers du centre sur les dangers. Il n’a pas manqué de revenir sur le rôle que joue le Centre de prise en charge intégré des addictions de Cotonou (Cepiac).

Publicité

Ce fut également l’occasion de procéder au lancement des activités d’un projet. Il s’agit en effet des activités psychosociales dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet régional de dissémination des expertises de réduction des risques auprès des associations communautaires d’Afrique de l’ouest francophone (Bénin et Togo) dans le cadre la lutte contre le Vih et la tuberculose au sein des populations usagères de drogues ». Il s’agit d’un projet dont l’objectif principal est d’améliorer l’accès aux services de réduction des risques de qualité pour les usagers de drogues en Afrique de l’Ouest, dans le cadre de la lutte contre le Vih et la tuberculose. Il s’agira entre autre de consolider une offre de soins accessible et adaptée aux usagers de drogues, notamment dans la lutte contre le Vih et la tuberculose, avec une attention particulière pour les femmes usagères de drogues. Cela se fera à travers le renforcement des capacités des organisations communautaires.

Ce projet bénéficie d’un appui réel de « Médecins du Monde » qui s’est fait représenter à cette cérémonie par Sidoine Aho Coulibaly, chargée de projet sur le projet Rdr-Trac au sein de Médecins du Monde. Actuellement en mission au Bénin pour le lancement des activités psycho-sociales du projet Rdr-Trac. Elle rappelle notamment que le « Projet régional de dissémination des expertises de réduction des risques auprès des associations communautaires d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin et Togo) dans le cadre de la lutte contre le Vih et la tuberculose au sein des populations usagères de drogues » est une initiative déjà réalisée en Côte d’Ivoire par Médecins du Monde. Il s’agit donc d’une extension vers le Togo et le Bénin. L’Ong Bornes intervient ainsi comme partenaire dans la mise en œuvre parce qu’elle est habituée aux personnes usagères de drogue.