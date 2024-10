Bénin : La mésaventure d’Edwige la Folle, victime d’un présumé escroc ivoirien flatteur

La Tiktokeuse Edwige La Folle. Photo : DR

L’affaire entre Edwige la Folle, une influenceuse TikTok reconnue au Bénin, et un jeune homme ivoirien prend un tournant judiciaire. Elle a partagé au tribunal le récit d’une escroquerie présumée impliquant une relation en ligne et des promesses non tenues. L’histoire débute lorsqu’Edwige reçoit un message flatteur sur l’un de ses comptes sur les réseaux sociaux. L’auteur du message, un jeune homme ivoirien, la félicite pour ses réalisations et son succès, créant une première impression favorable. S’ensuit une série d’échanges amicaux et réguliers, au cours desquels le jeune homme la charme par sa gentillesse et son intérêt apparent pour sa carrière.

À la surprise d’Edwige, son nouvel ami virtuel lui annonce avoir acheté un 4×4 neuf pour son anniversaire. D’une valeur de 11 millions de FCFA, le véhicule est censé être un cadeau pour souligner l’importance de leur nouvelle relation. L’annonce est relayée par un showroom qui la contacte directement, accentuant l’impression d’une réelle générosité de la part de son ami.

Les difficultés financières, un prétexte au rapprochement

Peu de temps après cette annonce, l’ami en question fait part à Edwige de difficultés financières inattendues, notamment l’incapacité de payer son loyer, en raison de complications bancaires. Face à cette situation, Edwige propose de l’héberger temporairement, le temps qu’il résolve ses problèmes financiers.

C’est alors que l’homme s’installe chez Edwige. Mais ce qui semblait être le début d’une amitié ou même d’une relation plus sérieuse se transforme rapidement en désillusion. Dès son installation, le comportement de l’homme change. Il crée des tensions et des disputes récurrentes, affectant considérablement Edwige. Ce climat tendu atteint son paroxysme lorsqu’il annule la promesse d’achat du 4×4, brisant l’espoir d’Edwige de recevoir le cadeau annoncé. Avant cette annulation, le jeune homme avait déjà réussi à obtenir de sa part un prêt de 500 000 FCFA, qu’il n’a pas remboursé.

Une affaire portée devant les tribunaux

Profondément affectée par cette expérience qu’elle décrit comme « cauchemardesque », Edwige décide de porter plainte pour escroquerie et abus de confiance. L’affaire est aujourd’hui examinée par la justice. Le tribunal devra déterminer si les promesses de ce jeune homme constituaient une stratégie délibérée pour manipuler et soutirer des fonds à Edwige, ou si, comme le prévenu pourrait le défendre, des événements indépendants ont précipité la situation.