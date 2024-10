Bénin : L’Andf offre désormais ses services en ligne

Victorien Kougblénou. PHoto: Présidence du Bénin

L’Agence nationale du domaine et du foncier du Bénin (Andf), offre désormais ses services en ligne. L’information a été rapportée dans un communiqué en date du 21 octobre 2024, signé de son directeur général, Victorien Kougblenou, Ces e-Services sont désormais disponibles sur la plateforme nationale des services publics https://service-public.bj/).

Il s’agit des demandes de titre foncier, d’attestation de demande de confirmation de droits fonciers, d’attestation de demande de morcellement, d’état descriptif, de certificat d’appartenance, de mutation de titre foncier (transfert de propriété), de morcellement de titre foncier, d’inscription d’hypothèque, et de situation géographique d’une parcelle.

Cette initiative, précise le communiqué, « s’inscrit dans le cadre des réformes de dématérialisation des services de l’agence ». Désormais donc, les citoyens peuvent effectuer leurs demandes via la plateforme nationale des services publics. Elle vise également à améliorer l’efficacité et la transparence dans la gestion des procédures foncières au Bénin, en rendant les services plus accessibles à tous.

La numérisation des démarches à l’Andf marque un tournant dans la gestion du domaine et du foncier en république du Bénin et répond aux besoins des citoyens en soutenant le développement économique à travers une administration moderne et réactive.

Créé par la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, l’agence nationale du domaine et du foncier qui est un établissement public à caractère technique et scientifique est investi « d’une mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière et domaniale au plan national ».