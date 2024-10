Bénin : Le 1er adjoint au maire de Bohicon et 8 autres personnes devant la Criet

Mario Mètonou, procureur spécial de la CRIET

Au Bénin, le procès du premier-adjoint au Maire de Bohicon s’est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi 14 octobre 2024. Le mis en cause est poursuivi avec huit autres personnes dont un géomètre mis sous convocation. Devant la Criet, les prévenus sont poursuivis pour « abus de fonctions, stellionat, complicité de stellionat, fausse attestation ».

A la base, il s’agirait du morcellement et de la vente de certaines réserves administratives appartenant à la commune de Bohicon. Ce lundi 14 octobre, les mis en cause étaient face à Criet dans le cadre de cette affaire. Le premier adjoint au Maire de Bohicon et ses coaccusés sont toujours en détention. Le géomètre quant à lui a plaidé non coupable et a fait savoir qu’il ne se reconnait pas dans les faits qui lui sont reprochés.

Rappelons que, dans le cadre de cette affaire, le maire Rufino d’Almeida a profité d’une vidéo qu’il a rendue publique ce lundi pour démentir l’information selon laquelle il comparaitrait devant la Criet. « Je suis déterminé à constituer une barrière pour ces voleurs de tous les jours qu’on mettra à nu. Ceux qui colportent des rumeurs en disant que le maire de Bohicon est mêlé, j’entends leur répondre que si j’étais mêlé, je ne serais pas en liberté. Je ne suis pas venu à Bohicon m’enrichir », a notamment déclaré le maire Rufino d’Almeida.