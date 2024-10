Bénin : Le gouvernement de la Rupture a échoué selon Guy Mitokpè

La situation socio-économique et sécuritaire du Bénin sème l’indignation chez Guy Dossou Mitokpè. Le Secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates l’a fait savoir dans une tribune publiée sur sa page Facebook, en s’appuyant sur les découvertes macabres de corps sans vie qui alimentent l’actualité ces derniers jours.

Selon Guy Dossou Mitokpè, la gouvernance de Patrice Talon est un échec. «Vous avez échoué à réconcilier le pays car, c’est sous vous que l’armée a ouvert le feu dans le centre et le nord du pays sans oublier le sud également.» s’exclame Guy Mitokpè. Et il poursuit : « vous avez échoué car c’est sous vous que les prisonniers politiques meurent sans être jugés avec des menottes aux mains sur des lits d’hôpitaux. Vous avez échoué car, le terrorisme prend de l’ampleur dans la partie septentrionale du pays avec son lot de morts parmi nos compatriotes, qu’ils soient civils, militaires ou policiers. Il y a encore quelques jours, ils s’en sont pris à un village de la commune de Karimama en tuant au moins 8 hommes. Vous avez échoué sur les questions sécuritaires. C’est sous vous qu’il y des enlèvements suivis de morts sans qu’aucune lumière ne soit faite sur ces enlèvements et ces assassinats ».

Publicité

Guy D. Mitokpè s’est appesanti sur les informations relayées par la presse nationale le 1er octobre 2024, faisant état de la découverte de 3 corps sans vie dans la commune d’Adja-Ouèrè, dont celui du propriétaire d’un bar, enlevé des semaines auparavant dans l’arrondissement d’Akassato. Le 5 octobre 2024, cette même presse fait mention de la découverte de 3 corps sans vie dans la commune d’Adjohoun. Toujours dans la région de la basse vallée de l’Ouémé, le 7 octobre 2024, cette même presse annonce la découverte macabre de 3 corps sans vie dans la commune de Bonou. Au total neuf corps sans vie découverts en moins de 2 semaines. « Ça fait flipper » dit le Secrétaire national à la communication de LD qui poursuit : « vous avez échoué. Vous n’arrivez plus à garantir la sécurité des Béninoises et des Béninois. Vous avez échoué et cela se dénote clairement par le nombre de compatriotes qui se donnent la mort par suicide régulièrement. Le cas le plus populaire était celui de ce jeune compatriote qui s’est donné la mort en annonçant cela publiquement sur les réseaux sociaux. il était de la commune de Parakou ».

Pour Guy Mitokpè, « jamais notre pays depuis 1960 n’a connu autant de cas de suicides. Vous détenez ce triste record. Ce triste record est évocateur de vos élucubrations, de vos prestidigitations sans un fondement réel qui impacte positivement la vie de nos compatriotes. Vous avez échoué car, depuis 8 ans vous avez appris aux plus jeunes que seule la fin justifie les moyens. (…)».

Malgré ce tableau lugubre peint par le Secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, il garde espoir en la jeunesse pour relever le défi. « Vous avez échoué mais nous la jeunesse, nous restons debout, plus que jamais déterminés à révéler les défis de notre époque et à ne jamais baisser le standard des ambitions pour ce pays », déclare Guy Dossou Mitokpè qui finit sa tribune par une célèbre phrase empruntée au slogan burkinabè : « nous vaincrons ».