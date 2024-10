Bénin: le projet WURI booste l’état civil numérique avec 2050 terminaux offerts à l’ANIP

Photo : DR

Le Bénin franchit une étape importante vers la modernisation de son état civil grâce à l’initiative WURI (West Africa Unique Identification for Regional Integration). Ce programme, qui vise à renforcer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest à travers un système d’identification unique, vient de faire un don de 2 050 terminaux mobiles à l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Cette initiative s’inscrit dans une volonté globale d’améliorer la gestion des données d’identification des citoyens béninois et d’assurer des services publics plus efficaces et accessibles.

L’objectif principal de WURI est de mettre en place un système d’identification unique qui permettrait d’identifier chaque individu de manière sécurisée et fiable, à la fois au niveau national et régional. Au Bénin, cette initiative s’articule autour de l’amélioration de l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages et autres événements civils, qui sont souvent mal documentés, particulièrement dans les zones rurales.

Publicité

L’ANIP, en partenariat avec WURI, œuvre à faciliter l’accès aux documents officiels pour tous les citoyens, en modernisant les processus administratifs à travers des outils numériques. La remise de ces équipements technologiques permettra aux agents de l’ANIP de mieux collecter et gérer les informations nécessaires à l’enregistrement des citoyens, avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Ces appareils mobiles faciliteront notamment les missions de terrain dans les zones reculées où l’accès aux infrastructures de base est limité.

L’utilisation de ces nouveaux dispositifs contribuera également à une meilleure sécurité des données, à l’éradication des fraudes documentaires et à une plus grande efficacité dans le traitement des demandes d’état civil. À long terme, la numérisation complète du système d’état civil renforcera la transparence, favorisera l’inclusion sociale et économique, et facilitera l’accès aux services publics essentiels. Ainsi, avec le soutien de WURI, le Bénin se positionne progressivement comme un modèle en Afrique de l’Ouest dans la transformation numérique de son système d’état civil, avec l’ambition de renforcer les capacités de gestion publique et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. ( Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x )