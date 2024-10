Bénin : le stade de l’amitié Gmk sera à nouveau réhabilité

Le conseil des ministres de ce mercredi 16 octobre 2024 a autorisé une nouvelle contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d’entrainement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette décision intervient quelques mois après le déclassement de ce stade, le plus grand du Bénin, par la confédération africaine de football et la Fédération Internationale de Football Association (Fifa).

Déclassement intervenu le 24 mars 2024, alors que le stade avait été réceptionné deux ans auparavant, soit en juillet 2021, après des travaux de réhabilitation qui ont coûté 13 milliards de Fcfa. Ces travaux qui avaient démarré en 2018 pour un délai de 32 mois ont livré selon le ministre des sports de l’époque Oswald Homéky un stade réhabilité et modernisé qui répond aux normes internationales et peut accueillir toutes sortes de compétitions internationales.

Publicité

Pourtant, peu de temps après, les instances régionales et internationales du football diront le contraire. Conséquence, l’équipe nationale de football du Bénin discute les éliminatoires de la Can 2025 en Côte d’Ivoire. C’est donc pour corriger le tir que le gouvernement a décidé de lancer à nouveau des travaux de réhabilitation. Le gouvernement, en autorisant la contractualisation pour la réhabilitation de cette infrastructure sportive, avec déjà une entreprise qualifiée, a affiché sa volonté de se conformer aux exigences modernes internationales.

Mais en dehors de la rubrique « les environs du terrain de jeu », selon le rapport de la Caf et de la Fifa qui a conduit au déclassement, il y a aussi d’autres obligations. Elles concernent l’éclairage du terrain, les vestiaires de l’équipe hôte et visiteuse, les vestiaires des arbitres, les bureaux de la Caf, les aspects médicaux, la salle de contrôle antidopage, les zones réservées aux spectateurs, le centre opérationnel du site, les locaux de premiers secours, les zones réservées aux médias et la zone mixte. Toute chose à corriger pour répondre aux normes requises.

Il faut rappeler que le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou avait subi pareil épisode avec la bousculade meurtrière lors du match face au Sénégal à domicile. Après cette rencontre, le Bénin n’a plus accueilli de matchs internationaux et tout est resté au point mort. C’était en octobre 2023 après les incidents survenus lors du match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN.