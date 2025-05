Cour suprême au Bénin : Les nouveaux conseillers et l’Avocat général installés

L’installation officielle de cinq nouveaux conseillers et de l’Avocat général de la Cour suprême s’est déroulée le lundi 12 mai 2025 à Porto-Novo, dans les locaux de l’institution. Avant leur installation, les six magistrats ont chacun prêté serment. Les magistrats Romain Koffi, Mouhamadou Sonsaré, Christian Atayi, Christian Adjakas et Désiré Dato rejoignent désormais la Cour suprême en tant que conseillers, occupant le poste de juges.

Par ailleurs, le magistrat Olushegoun Romaric Tidjani Serpos a rejoint le Parquet général de cette haute juridiction en tant qu’avocat général, lors d’une deuxième audience qui s’est déroulée le même jour au sein de la Cour suprême.

Pour le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, la prestation de serment de ces magistrats n’est en aucun cas le fruit d’un quelconque hasard, encore moins d’une hypothétique chance qui leur aurait souri les jours du test d’évaluation d’aptitude. ‹‹ Cette audience est la consécration et le couronnement de vos talents, de vos compétences acquises et développées tout au long de vos parcours professionnels respectifs. La Cour s’honore désormais de disposer davantage dans ces rangs de magistrats d’élite talentueux, compétents et prêts à se former désormais à la technique de cassation aux côtés de leurs aînés ››, a-t-il déclaré.