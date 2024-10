Bénin: les jeunes du mouvement OB26 réclament une rencontre avec le Président Talon

Le mouvement Objectif Bénin 2026, accompagné d’une vingtaine d’associations de jeunes, intensifie ses efforts pour obtenir la libération de leurs leaders, Olivier Boko et Oswald Homéky, arrêtés le 24 septembre dernier. Alors que les actions de sensibilisation se multiplient, le mouvement a également sollicité un échange avec le président de la République.

Un courrier a été adressé au chef de l’État le 12 octobre, selon Jean-Eudes Mitokpe, président du mouvement Objectif Bénin 2026. Bien que le courrier ait été déchargé à la présidence, aucune réponse n’a été donnée à ce jour, suscitant le regret de Mitokpe : « Nous nous attendions à un retour par rapport à ce courrier. C’est déplorable parce que nous sommes des jeunes. »

Les jeunes souhaitent aborder avec le président Talon des thèmes cruciaux tels que sa conception de la démocratie, l’État de droit et l’évolution de la justice dans le pays. Mitokpe a souligné l’importance de ce dialogue, affirmant que les mouvements veulent comprendre la vision du chef de l’État sur ces questions essentielles.

Face à l’absence de réponse, Jean-Eudes Mitokpe et ses camarades envisagent d’autres voies pour exprimer leurs doléances et continuer leur combat pour la vérité concernant la tentative de coup d’État présumée. Ils restent déterminés à faire entendre leurs voix. Le mouvement Objectif Bénin 2026 continue de mobiliser les jeunes autour de la candidature d’Olivier Boko, affirmant que leur lutte pour la justice et la démocratie est loin d’être terminée.