Bénin : Près de 30 personnes interpellées pour cybercriminalité

Photo Présidence du Bénin

Au Bénin, dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, plusieurs personnes ont été interpellées au cours du week-end écoulé pour des faits de cybercriminalité. Selon les informations rapportées sur cette affaire, il s’agit d’un total de 25 personnes interpellées par les éléments du commissariat central de Calavi.

On retient que, plusieurs appareils ont été confisqués dans le cadre de cette opération. Les éléments de la police républicaine ont réussi à saisir près de 40 ordinateurs et plus de 25 téléphones portables, plusieurs pocket wifi et bien d’autres objets. Pour l’heure, les suspects sont placés en garde à vue avant leur transfert au Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) pour finir devant le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Publicité

Rappelons que selon le récent point qui a été fait par les responsables de la Criet, 1 956 dossiers liés à la cybercriminalité ont été examinés depuis la création de la Cour. A en croire les explications du Procureur spécial, de 2022 à 2024, le nombre de dossiers de cybercriminalité a augmenté. » L’on a observé une progression constante du nombre de procédures de cybercriminalité : 347 en 2022, 415 en 2023 et déjà 576 au 17 septembre 2024 », a-t-il fait savoir sans manquer de justifier cette situation« . « Cette augmentation du nombre de procédures ne doit cependant pas être interprétée comme un signe d’échec. Elle traduit plutôt une montée en efficacité des services d’enquête et de la Criet », a-t-il justifié.