Bénin : recensement des difficultés des agents de l’État de la fonction publique

Firmin Kouton (Photo Présidence)

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a effectué une rencontre avec les agents de l’État en service dans le département du Zou, dans le cadre des Journées Portes-ouvertes de la Fonction Publique qui se tiennent du 07 du 11 octobre 2024 à la Direction départementale du Travail et de la Fonction publique du Zou à Abomey.

Lesquelles journées visent, d’une part, à sensibiliser les agents de l’État sur les différentes prestations du ministère du Travail et de la Fonction publique en matière de fonction publique et d’autre part, à recenser les difficultés des agents de l’État liées au suivi de leur carrière et traiter sur place leurs différentes préoccupations.

L’édition 2024 des Journées Portes-ouvertes de la Fonction publique a été officiellement lancée mardi 08 octobre 2024 par le directeur départemental du travail et de la Fonction publique du Zou, Gérard Houénagnon Tokpo et le préfet du Zou, Firmin Kouton. Cette initiative se justifie par le manque d’informations utiles sur la gestion et le suivi de la carrière des agents de l’État. C’est dans ce cadre que les Journées Portes-ouvertes de la Fonction publique ont été initiées en vue de collecter des préoccupations liées à la gestion de la carrière des agents de l’État en service dans le département du Zou. Les échanges ont porté sur le recrutement, le déroulement de la carrière des agents de l’État, le régime disciplinaire, la formation et les nouvelles procédures de mise à la retraite, la dématérialisation des actes de carrière.

Il s’agit également, à travers ces journées, de partager les connaissances et les expériences sur les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l’efficacité de l’administration, d’après le directeur départemental du travail et de la Fonction publique. Pour le préfet du Zou, cette activité est la bienvenue, car selon lui, certains agents continuent de se plaindre du fait de n’avoir pas connaissance du mécanisme d’évolution de leur carrière. « C’est le lieu de saluer le gouvernement de la république du Bénin pour avoir initié des réformes dans le secteur qui permettent aux uns et aux autres de ne plus trop se tracasser avant de voir sa carrière évoluer », a-t-il ajouté.

Plusieurs stands installés dans l’enceinte de la Ddtfp Zou grouillent de monde pour la résolution des différentes préoccupations. Ces journées Portes-ouvertes de la Fonction publique sont également prévues dans le département de l’Alibori où les agents de l’État en service sont attendus du 14 au 18 octobre 2024 dans l’enceinte de la préfecture de Kandi.