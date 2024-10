Bénin – Togo: Vlavonou renforce les liens parlementaires et échange avec Faure

L’Assemblée nationale du Bénin, représentée par son président Louis Gbèhounou Vlavonou, a intensifié ses relations avec le Togo lors de rencontres à Kara et à Pya. Ces échanges ont permis de renforcer la coopération entre les deux nations, notamment à travers le prisme de la diplomatie parlementaire.

Deux audiences majeures ont marqué cette visite, l’une avec le président de l’Assemblée nationale togolaise, Sevon-Tépé Kodzo Adedze, et l’autre avec le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé. Ces rencontres illustrent un engagement commun pour la paix et la stabilité dans la région. Au cours de son audience avec Sevon-Tépé Kodzo Adedze, Louis Vlavonou a souligné l’importance des échanges interparlementaires. Partageant un passé commun dans les douanes, les deux présidents ont abordé divers sujets d’intérêt commun, notamment les défis législatifs et la manière de renforcer la démocratie dans leurs pays respectifs. Ces discussions ont jeté les bases pour une coopération plus étroite entre les deux parlements, à travers l’échange d’expériences législatives.

Vlavonou salue l’engagement de Faure Gnassingbé en faveur de la paix dans la région

L’audience avec le président Faure Gnassingbé a été un moment clé de cette visite. Les deux autorités ont discuté de questions liées à la sécurité, au développement économique et à la stabilité régionale. Louis Vlavonou a salué l’engagement du président togolais en faveur de la paix dans la région, tout en soulignant l’importance de la coopération bilatérale pour faire face aux défis communs. Cette rencontre a renforcé l’idée que les deux nations peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de la stabilité en Afrique de l’Ouest.

Au-delà des discussions politiques, Louis Vlavonou a également rendu un hommage au feu président Gnassingbé Eyadéma en se recueillant au mausolée familial. « Feu président Gnassingbé Eyadéma demeure une figure emblématique, dont le parcours a marqué l’histoire politique non seulement du Togo, mais aussi de toute la sous-région », a déclaré Louis Gbèhounou Vlavonou. Ce geste de fraternité a montré la profondeur des liens qui unissent les deux nations et leur histoire commune.