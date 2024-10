Bill Gates et Elon Musk: une bataille à distance, qui va gagner ?

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Si Bill Gates est connu pour plutôt pencher côté Démocrate, ce dernier a toujours pris soin de se tenir éloigné des élections présidentielles. Il a toutefois décidé de changer son fusil d’épaules, ces derniers jours, affirmant que face à un scrutin d’ampleur inégalée, il se devait d’agir.

Ainsi, le milliardaire, co-fondateur de Microsoft, a annoncé son intention d’effectuer un don de 50 millions de dollars à une ONG, Future Forward USA Action. Cette organisation non gouvernementale soutient officiellement la candidature de Kamala Harris, la candidate démocrate et actuelle vice-présidente des États-Unis, qui fait face à Donald Trump. L’ancien chef de l’État espère effectivement un retour au pouvoir.

Gates soutient Harris, Musk soutient Trump

Justifiant son choix, il a assuré qu’il soutenait la seule candidate, qui fait preuve d’un véritable engagement en faveur de l’amélioration des soins de santé aux États-Unis, de la lutte contre la pauvreté ou encore, contre le changement climatique. Il a toutefois rappelé avoir travaillé avec des personnalités venues de tous les bords politiques, sans faire de distinction.

Qualifiant de scrutin plus différent et important que les autres, Gates a affirmé que cette élection était la plus importante de l’Histoire du pays. Opposant assumé à Donald Trump, celui-ci semblerait en fait craindre d’importantes coupes de financement, notamment en matière de planning familial et d’accès aux soins pour les Américains, et plus globalement, de financement de la santé à travers le monde.

De son côté, Elon Musk soutient fermement Donald Trump. Il a d’ailleurs pris l’initiative de lancer une loterie électorale, reversant un million de dollars à plusieurs personnes qui s’y seront inscrits. Une initiative, par ailleurs considérée par la justice, comme potentiellement illégale. Ce dernier est sous la menace d’une enquête et d’une peine de prison.

Des élections sous haute tension

Pour rappel, les élections américaines auront lieu le 5 novembre prochain. Si les résultats ne seront pas officiellement connus avant quelques jours, les premières tendances devraient rapidement arriver. Des élections sous haute tension, le dernier scrutin ayant donné lieu à de violents affrontements, notamment au Capitole, où Donald Trump avait refusé de reconnaître sa défaite.