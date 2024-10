Bitcoin: une chaîne américaine affirme avoir trouvé son créateur

Photo Unsplash

Bitcoin est une crypto-monnaie, ce qui en soit, est déjà un peu particulier. Mais à sa valeur pour le moment exponentielle, par rapport au dollar américain tout du moins, s’ajoute le mystère autour de son créateur. En effet, on ne sait pas qui il est. Seul son acronyme est connu : Satoshi Nakamoto.

Et depuis des années, le monde entier se demande qui est cet individu qui détient par ailleurs, 1.1 million de Bitcoins (soit environ 65 milliards de dollars à l’heure où ces quelques lignes sont écrites). S’il se faisait connaître, nul doute qu’il deviendrait l’une des personnes les plus riches au monde, en plus d’entraîner un véritable boom sur l’écosystème, puisqu’il s’agirait là d’un événement historique !

Le fondateur de Bitcoin, inconnu

Et justement, la chaîne de télévision HBO a annoncé la diffusion prochaine d’un documentaire qui ne manquera pas de faire date. Dans celui-ci, la chaîne américaine promet de dévoiler le nom de la personne qui aurait créé et développé Bitcoin. Alors, véritable annonce ou simple effet marketing dans le but de susciter le buzz et donc, d’augmenter le nombre de vues ?

Pour le moment, difficile de savoir. Mais l’homme derrière ce documentaire, Cullen Hoback, est connu pour être un journaliste particulièrement précautionneux. Ce dernier a déjà travaillé sur QAnon et nul doute que le documentaire qu’il va présenter sera fourni d’informations précises. Mais certains émettent déjà un doute. D’ailleurs, la bande-annonce elle-même joue le jeu du mystère…

Un nom ressort de plus en plus

“Quiconque a été assez compétent pour créer Bitcoin le sera également pour ne laisser aucune trace” peut-on ainsi entendre. Un nom ressort toutefois de plus en plus : Len Sassaman. Il s’agit d’un informaticien américain, qui a vécu en Belgique jusqu’à sa mort, survenue en 2011. Réponse dans quelques jours, puisque le documentaire sera diffusé ce mardi à la télévision.