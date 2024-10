BRICS : ce pays frappe à la porte pour se renforcer à l’international

Photo: Shutterstock

L’Indonésie, moteur économique de l’Asie du Sud-Est et quatrième pays le plus peuplé au monde, a récemment exprimé son souhait de rejoindre l’alliance des BRICS. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a confirmé cette ambition après la participation de l’Indonésie au sommet des BRICS tenu à Kazan, où des discussions ont exploré le potentiel d’un élargissement de ce groupe influent sur la scène internationale.

Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères indonésien a précisé que cette démarche ne vise pas à choisir un camp, mais plutôt à renforcer le rôle de l’Indonésie en tant que « pont entre les nations développées et en développement ». L’objectif pour Jakarta est de se positionner comme une plateforme de dialogue et de coopération internationale, transcendant les alignements géopolitiques traditionnels. Ce choix s’inscrit dans la doctrine de neutralité qui a toujours caractérisé la politique étrangère de l’Indonésie, un principe qui se veut un engagement de stabilité dans un monde de plus en plus polarisé.

L’adhésion potentielle aux BRICS représente pour l’Indonésie un levier stratégique pour aborder des enjeux de première importance. En rejoignant ce groupe, le gouvernement indonésien espère renforcer ses capacités à collaborer sur des initiatives communes, notamment autour de la sécurité alimentaire, de la soutenabilité énergétique et de la réduction de la pauvreté. Ces axes de coopération sont d’ailleurs au cœur de la Vision 2045 de l’Indonésie, qui ambitionne de transformer le pays en une économie développée à l’horizon de son centenaire.

Pour l’Indonésie, l’entrée dans les BRICS pourrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de développement inclusif, en mutualisant les expériences et les expertises des nations membres. L’émergence de solutions communes, adaptées aux spécificités des pays du Sud, est un des axes fondamentaux du projet BRICS, et l’Indonésie pourrait y apporter sa contribution, forte de son expérience en matière de transition énergétique et d’innovation agricole.

Le groupe des BRICS s’affirme comme un contrepoids de plus en plus significatif aux économies des pays du G7. La potentielle adhésion de l’Indonésie viendrait renforcer encore davantage cette dynamique, en intégrant l’une des économies les plus prometteuses de l’Asie du Sud-Est, dont le PIB dépasse 1 100 milliards de dollars et dont la croissance repose sur une diversification progressive de son économie.

Pour les BRICS, l’inclusion de l’Indonésie pourrait également apporter un avantage géopolitique en élargissant son réseau d’influence dans une région essentielle du globe. À terme, un BRICS élargi avec l’Indonésie permettrait d’accroître la représentativité du groupe sur le plan mondial et de renforcer son rôle de voix collective pour les nations émergentes dans des institutions internationales telles que l’OMC et le FMI.

Si l’adhésion de l’Indonésie aux BRICS présente des avantages potentiels, des défis demeurent. Rejoindre ce bloc signifie pour Jakarta de s’aligner sur des intérêts et des priorités qui, bien que convergents, peuvent parfois entrer en tension avec sa position de neutralité. Par ailleurs, intégrer une coalition dont deux membres (la Russie et la Chine) sont fréquemment en désaccord avec l’Occident pourrait susciter des répercussions dans ses relations avec les États-Unis et l’Union européenne.

Pour le gouvernement indonésien, il sera donc crucial de maintenir un équilibre entre ses partenariats occidentaux et sa participation au BRICS, en veillant à ce que cette nouvelle alliance ne remette pas en cause ses engagements actuels. L’Indonésie souhaite, selon le ministère des Affaires étrangères, démontrer qu’elle peut contribuer à une dynamique inclusive et respectueuse de ses valeurs diplomatiques traditionnelles.

Alors que le groupe des BRICS attire de plus en plus d’attention pour sa capacité à remodeler l’équilibre économique mondial, l’éventuelle adhésion de l’Indonésie envoie un signal fort. Il souligne le désir des nations émergentes de jouer un rôle plus actif et plus autonome dans les discussions économiques et stratégiques de l’ère actuelle. En choisissant d’intégrer ce groupe tout en affirmant sa neutralité, l’Indonésie pourrait ainsi renforcer l’image des BRICS comme une coalition véritablement tournée vers la promotion d’un développement équitable et durable.