Burkina : la compagnie aérienne nationale reprend ses vols ce 2 Octobre

Le Burkina Faso franchit une étape cruciale dans le redressement de son secteur aérien avec la reprise des activités d’Air Burkina dès ce 2 octobre. La compagnie nationale, en pause depuis plusieurs mois, s’est dotée d’un nouvel appareil Embraer 190, renforçant ainsi sa flotte. Cette relance vise à honorer la promesse gouvernementale de résoudre les problèmes qui avaient conduit à l’arrêt des vols, notamment l’absence de flotte et la dette accumulée. Air Burkina prévoit de rétablir les liaisons intérieures et régionales, desservant des destinations comme Cotonou, Abidjan, Bamako, et Niamey.

Le nouvel avion, avec 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique, marque un tournant pour la compagnie, qui aspire à retrouver son statut régional après des années de difficultés managériales. La flotte, auparavant composée d’Embraers 195 loués entre 2018 et 2022, avait été immobilisée en raison de l’impossibilité de renouveler ces contrats de location. Désormais, la relance devrait permettre non seulement d’améliorer la mobilité intérieure, mais également de repositionner Air Burkina dans la compétition régionale.

Le retour d’Air Burkina en activité est vu comme un signe de dynamisme économique et de volonté de renforcement des infrastructures du pays. Toutefois, les défis restent nombreux, notamment le maintien de la flotte, l’optimisation des opérations et la gestion des dettes accumulées. En relançant Air Burkina, le gouvernement espère revitaliser l’ensemble du secteur aérien et offrir de nouvelles opportunités économiques dans une région stratégique. Cette relance est donc une nouvelle étape dans l’effort de modernisation et de renforcement du secteur aérien burkinabé.