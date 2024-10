Classement FIFA : La Côte d’Ivoire recule de sept places

Photo de SeppH de Pixabay

La Fédération internationale de football association a récemment publié le classement du mois d’octobre. Les éléphants de la Côte d’Ivoire perdu sept places au classement. L’Argentine, la France, l’Espagne, l’Angleterre et le Brésil maintiennent leur rang sur l’échiquier mondial.

Le classement du mois d’octobre de la Fédération internationale de football association (FIFA) a été rendu public. Sans surprise générale, les sélections de l’Argentine, de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre et du Brésil occupent les cinq premières places du classement. Sur le continent africain, c’est le Maroc, le Sénégal, l’Egypte, le Nigeria et l’Algérie qui occupent le Top 5. Ils sont respectivement 13ème, 20ème, 30ème, 36ème, et 37ème sur la scène internationale.

La Côte d’Ivoire quant-à elle a reculé de sept places par rapport au classement dernier. 33e au plan mondial en septembre dernier, les champions en titre de la Coupe d’Afrique des nations se sont retrouvés à la 40e place. Sur le plan continental, ils tourne dos au top 5 et occupe le 6è rang. Ce revers du pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2023 pourrait s’expliquer par la récente sortie de l’équipe le 15 octobre 2024 lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Face à la Sierra Leone, les hommes du sélectionneur Emerse Faé ont enregistré une défaite. Ce qui a permis à l’équipe Sierra-léonaise de quitter 125e à 121e au plan mondial. Le prochain classement FIFA est prévu le 28 novembre 2024.

Le top 20 du classement FIFA du mois d’octobre.