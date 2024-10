Côte d’Ivoire : hommage de Pat Saco à Valery du groupe Espoir 2000

Pat Saco du groupe Espoir 2000 a rendu hommage à son frère Valery ce samedi 26 octobre 2024. Un message de tristesse, de souvenir et de promesse.

Le chanteur principal du groupe Espoir 2000 de la Côte d’Ivoire, Pat Saco, a rendu hommage à son ami et membre du groupe Théa Doubo Valery, surnommé Valery. Le message d’hommage a été publié sur les réseaux sociaux du groupe ce samedi 26 octobre 2024. Dans son message, Pat Saco a déploré cette perte immense pour le groupe. « Mon frère, mon compagnon de lutte, mon ami de toutes les guerres. Après 30 ans, les mots sont insuffisants pour exprimer ma douleur », a-t-il écrit tout en rappelant la complicité et les souvenirs pleins d’émotions qui étaient la force du groupe.

Quittant ce monde pour l’au-delà, Valery a laissé derrière lui femme et enfants. Son compagnon de lutte Pat Saco a fait la promesse de s’en occuper. « Surtout, ne t’inquiète pas pour les enfants, je serai toujours là », a-t-il déclaré. La légende du zouglou Théa Doubo Valery a rendu l’âme le samedi 12 octobre 2024 à Rennes, en France et sa dépouille a été ramenée le 24 octobre à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le groupe Espoir 2000 est né suite à la collaboration de trois jeunes, Pat Saco, Shura et Valery. Au début des années 2000, Shura quitta le groupe et s’installa en France. Quelques années plus tard, Valery, après avoir été informé qu’il est atteint de la leucémie, a rejoint Paris pour se soigner. Le groupe préparait un album intitulé « Tableau blanc » qui devrait voir le jour en novembre 2024.