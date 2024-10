Crise Bénin-Niger : « Nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable », selon Houngbédji

Photo : DR

Les tensions semblent s’apaiser progressivement. Sous la médiation des anciens présidents béninois Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, des efforts de réconciliation ont commencé. Un signe de cette détente est la nomination d’un nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan, qui a pris ses fonctions en août 2024, marquant une volonté de rétablir un dialogue diplomatique. Récemment, un nouvel ambassadeur a également été nommé par le Niger au Bénin.

De plus, des négociations ont permis l’exportation d’une quantité non négligeable de barils de pétrole nigérien stocké au port de Sèmè-Kpodji. A la faveur d’une sortie médiatique ce dimanche, le porte-parole du gouvernement est revenu sur ce sujet et a fait savoir que le Bénin fera tout ce qui de son pouvoir pour normaliser les relations avec le Niger. « Du point de vue du Bénin, il ne devrait pas y avoir de place à la querelle entre les deux peuples. Les circonstances nous ont amené à cela, mais toutes les sagesses africaines nous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelées à cohabiter éternellement mais il leur arrive de se chamailler et cela n’enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu’ils doivent entretenir », note le porte-parole du gouvernement alors qu’il était de passage sur un média béninois ce dimanche 20 octobre.

Publicité

« Le Bénin jouera sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et qu’à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples », a-t-il poursuivi dans un contexte où les populations espèrent toujours l’ouverture des frontières entre les deux pays.