De grandes victoires sur le terrorisme au Burkina Faso selon l’armée

Photo DR

« Lundi 30 septembre 2024, en fin de matinée, les recherches ont permis aux vecteurs aériens de détecter plusieurs terroristes dans la zone de Fadar-Fadar qui avançaient vers les positions de l’armée burkinabè à moto. Après une minutieuse observation, les opérateurs aériens ont lancé un puissant missile dans le groupe, au moment où les malfaiteurs faisaient une pause sous des arbustes pour peaufiner les derniers réglages. Les rescapés se sont dispersés, mais les frappes ont été multipliées. Les avions de chasse sont entrés en action et ont traqué les ennemis. Plusieurs assaillants ont été neutralisés. En dehors de Fadar-Fadar, les forces combattantes ont défait des terroristes le 29 septembre 2024 dans la région du Centre-Nord. Ainsi, les recherches ont permis de détecter un groupe de plusieurs assaillants près d’une forêt à Silgadji, en pleine préparation d’une attaque contre des unités amies. Alors que de nombreux criminels complotaient sous les arbres, un vecteur aérien a lancé un puissant missile au beau milieu de leur dispositif, brûlant les assassins avec leur logistique. Au même moment, les combattants du ciel ont rattrapé des criminels dans la zone de Korko. Les terroristes ont été foudroyés efficacement ».

C’est sur la base de ce rapport que les Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso ont affirmé avoir enregistré de nombreuses victoires dans la lutte contre le terrorisme durant le mois de septembre. De nombreux assaillants ont été neutralisés et du matériel récupéré ou détruit, faisant ainsi perdre du terrain au terrorisme qui selon les responsables de l’armée est en net recul dans le pays des hommes intègres.

Dans le point fait par l’armée burkinabè et diffusé sur la télévision nationale, un nombre important de terroristes (la cinquantaine), qui s’entrainaient près d’une forêt dans la région de l’est, le 28 septembre, ont reçu la visite surprise de l’armée qui a non seulement neutralisé la plupart d’entre eux, mais saisi également du matériel de guerre. Dans le même temps, des criminels ont été repérés dans la zone de Mansila, cachés dans un bâtiment. Ils ont été frappés efficacement. Comme à Mansila, les terroristes, en grand nombre, qui s’approchaient dangereusement le 18 septembre 2024 de Tankoualou (Est) pour une attaque de grande envergure, ont connu le même sort. Le 12 septembre 2024, l’armée burkinabè avait fait pareil dans la forêt de Singou situé dans la région de l’Est comme ce fut le cas le 9 septembre 2024à Djibo. Dans toutes ses opérations, rapporte le porte-parole de l’armée burkinabè, des motos et du matériel militaire ont été saisi.