Décès du Commissaire Émile Adjekossi : La Brigade Criminelle de Cotonou en deuil

Le Commissaire Émile Adjekossi, Directeur Général de la Brigade Criminelle de Cotonou, est décédé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 octobre 2024, alors qu’il se trouvait en Côte d’Ivoire. Sa disparition constitue une grande perte pour la Brigade criminelle, qu’il dirigeait avec détermination dans des enquêtes d’importance nationale.

Émile Adjekossi était en effet le coordonnateur principal de l’enquête sur une affaire de complot présumé visant la sûreté de l’État béninois. Cette enquête implique des personnalités de premier plan, dont l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky, tous deux cités par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La mort d’Adjekossi survient peu après le décès tragique du brigadier Paul Chougou, chargé de l’investigation sur le même dossier de tentative de coup d’État. Ce dernier avait trouvé la mort le 1er octobre 2024 dans un accident de la route, un incident qui avait déjà ébranlé la Brigade. Les circonstances du décès d’Émile Adjekossi ne sont pas encore claires, laissant le corps de la police nationale et ses collègues de la Brigade criminelle dans l’attente de plus d’informations sur cette disparition brutale et mystérieuse.